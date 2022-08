Ehitusleping Norras (eramud Oslos)

English Estonian

17. augustil 2022. a sõlmisid AS Merko Ehitus kontserni kuuluv Merko Bygg AS ja Pecunia AS kontserni kuuluv Holmenveien 37 AS lepingu kolme eramu ehitamiseks aadressil Holmenveien 37, Oslo.

Lepingu maksumus on ligikaudu 3,0 miljonit eurot, millele lisandub käibemaks. Tööd algavad 2022. aasta septembris ja valmivad 2023. aasta augustis.

Merko Bygg AS ( merkobygg.no ) on Norra ehitusettevõte, mis teostab üldehitustöid. Ettevõte kuulub AS Merko Ehitus kontserni alates 2016. aastast.

Lisainfo: Merko Bygg AS, tegevjuht Arne Austad, tel +47 4738 8380.

