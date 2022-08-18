Intellian与Speedcast签署多年合作协议，以满足卫星通信加速增长的需求

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韩国平泽市, Aug. 18, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 面向未来的卫星通信技术解决方案的领先提供商 Intellian 宣布已与世界上规模最大的卫星通信服务提供商 Speedcast 签署多年合作协议。这项价值数百万美元的协议将使Intellian和Speedcast能够运用面向未来的卫星连接技术服务于多个市场，包括海事和能源领域。



这项合作关系以两家组织在能源、商业海事和巡航产业的现有成功关系为基础，而且卫星通讯行业最近经历了需求激增，并处于一个充满希望的时期。作为这项协议的一部分，Intellian将继续把Speedcast视为首选供应商并为其提供设备，确保在供应链不稳定的情况下满足客户需求。具体而言，这些设备涵盖全系列的Intellian海事产品组合，从C700到v240M/MT型号，以及LEO天线系统和未来陆地天线，这些产品赋予Speedcast服务于每个市场的能力。此外，Intellian还将支持Speedcast现有客户网站的设备持续升级。

Intellian的拓展产品组合从业界领先的v240MT三频段天线、 NX Maritime VSAT 系列到最近宣布的一系列企业终端，将使Speedcast能够满足卫星通信行业发展过程中不断增长的客户需求。 韩国平泽市另一家工厂即将投产 将提升产能和超级充电能力，使Intellian能够为Speedcast提供优化的物流和仓储功能。

在该协议之前，Speedcast最近曾与所有主要巡航客户进行了续约，并 扩大了其统一全球平台（UGP） ，为其网络增加了13 Gbps的流量，其中部分流量旨在支持欧洲和阿拉斯加的邮轮需求。 Speedcast的平台现在包括30 Gbps的总带宽，公司利用这些带宽为能源、乘客和商业海事以及企业市场的众多客户设计和部署完整的管理连接解决方案。

Intellian首席执行官兼总裁Eric Sung评论道：“Intellian很高兴地宣布，在现有成功合作关系的基础上与Speedcast达成这项更进一步的合作关系。凭借Speedcast在多个市场领域的全球影响力和专业知识，这项协议将为该行业带来重要的合作伙伴关系。这项合作将使我们能够继续为全球客户提供创新型解决方案和价值，满足我们所服务市场对卫星通信不断增长的需求。”



Speedcast首席执行官Joe Spytek也表示：“Speedcast业界领先的产品组合和广泛的多技术陆地和海上网络可与Intellian同类领先的技术解决方案完美匹配，为我们的全球客户提供服务。我们期待着继续开展合作，实现关键连接解决方案的无缝交付，以满足我们所服务的全部市场中宝贵客户的各项需求。”

关于Intellian Technologies, Inc.

Intellian的动力源自对创新的热情和对客户需求的敏捷响应。作为卫星网络与地球上数百万人之间的关键连接纽带，Intellian的领先技术和天线产品支持实现全球跨越各大洲、各组织和社区的顺畅连接。Intellian的战略思维、对品质的执着和经过验证的交付能力促进其开创未来，并随着世界互联需求的不断演变，为众多合作伙伴和客户创造共同的成功。如需了解更多信息，请关注@intellian并访问 intelliantech.com 。Intelsian Technologies Inc.已在韩国证券交易所KOSDQ（189300：KS）上市。

关于Speedcast

Speedcast是一家领先的通信和IT服务提供商，为海事、能源、矿业、媒体、电信、巡航、非政府组织、政府和企业部门提供各种关键通信服务。公司利用自身的全球网络平台提供运用各种技术和应用来改变远程运营所实现目标的全面互联系统。凭借世界上最全面的网络之一，Speedcast可以从全球混合卫星、光纤、蜂窝、微波、MPLS和IP传输网络实现更快速的无缝极点对极点覆盖，并能够直接访问公共云平台。公司将各种差异化技术产品进行了集成，这些产品能够以更智能的方式来传输和分发内容，管理网络和远程运营，保护和保障投资，并改善机组人员和乘客的体验。Speedcast以客户为中心，拥有强大的安全性文化，为140多个国家和地区的3200多家客户提供服务。如需了解更多详情，请访问 www.speedcast.com 。

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Intellian联系人：

Stacey Nardozzi

The Octopus Group客户总监

Stacey.Nardozzi@octopusgrp.com