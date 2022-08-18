Intellian 與 Speedcast 達成為期多年的合夥協議以滿足日益增長的衛星通訊需求

領先的衛星通訊技術供應商宣佈與全球連接解決方案供應商達成協議，以服務新興和現有市場

| Source: Intellian Technologies Intellian Technologies

Pyeongtaek-si, KOREA, REPUBLIC OF

南韓平澤, Aug. 18, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 與時並進的領先衛星通訊技術解決方案供應商 Intellian宣佈，與全球最大的衛星通訊服務供應商之一  Speedcast 達成為期多年的合夥協議。這項價值數百萬美元的協議將促使 Intellian 和 Speedcast 能夠透過與時並進的衛星連接服務多個市場，包括海事和能源業。

這項合夥建立於兩大機構現時在能源、商業海事和郵輪業的成功關係基礎上，鑑於衛星通訊業近期經歷爆炸式增長的需求，這項合夥可說是在該行業充滿希望的時刻達成。作為協議的一部分，儘管受制於不穩定的供應鏈，Intellian 將繼續作為 Speedcast 的首選供應商而向其提供設備，以確保滿足客戶的需求。具體來說，設備涵蓋了 Intellian 的所有海事產品組合，從 C700 至 v240M/MT 型號、 LEO 天線系統和未來的地面天線，從而確保 Speedcast 能夠服務於每個市場。此外，Intellian 將支援 Speedcast 現有各客戶站的持續設備升級。

Intellian 的產品組合不斷擴展，從行業領先的 v240MT 三頻天線、 NX Maritime VSAT  系列，以至最近宣佈的一系列企業終端，將促使 Speedcast 能夠滿足衛星通訊業不斷增長的客戶需求。 即將在南韓平澤啟用的另一家廠房將提高產能和充電能力， 從而讓 Intellian 為 Speedcast 提供優化的物流和庫存功能。

該協議是在 Speedcast 最近與其所有主要郵輪客戶續約及 擴充其統一全球平台 (UGP)後達成的，平台的擴充為其網絡提升了 13 Gbps 的容量，當中一部分用來支援歐洲和阿拉斯加的郵輪需求。Speedcast 的平台現在包括 30 Gbps 的總頻寬，該公司善用設計和部署完善管理的連接解決方案，為能源、客運和商業海運以及企業市場的客戶提供服務。

Intellian 行政總裁兼總裁 Eric Sung 評論說：「Intellian 很高興宣佈與 Speedcast 在現有的成功合夥關係基礎上加強雙方的關係。憑藉 Speedcast 在多個市場領域的全球業務和專業知識，該協議標誌著該行業的重要合夥關係。這項合作將使我們能夠繼續為全球客戶提供創新的解決方案和價值，以滿足我們服務的市場對衛星通訊不斷增長的需求。」

Speedcast 行政總裁 Joe Spytek分享道：「 Speedcast 的行業領先產品組合和廣泛的多技術地面和離岸網絡與 Intellian 的一流技術解決方案完美配合，從而為我們的全球客戶提供服務。我們期待繼續合作從而無縫地提供關鍵的連接解決方案，以便在我們服務的所有市場中滿足備受重視的客戶的需求。」

關於 Intellian Technologies, Inc.

Intellian 的動力來自對創新的熱情和對客戶需求的敏捷回應。作為衛星網絡和地球上數百萬人之間的重要聯繫，Intellian 的領先的技術和天線支援全球各大洲、機構和社群。策略性思維、對品質的執著和提供產品的實力，促使 Intellian 能夠為未來而發明，隨著世界對連接需求的演變而為合作夥伴和客戶共創成果。如欲了解更多資訊，請在 @intellian 追蹤我們，並瀏覽 intelliantech.com。Intellian Technologies Inc. 在韓國創業板市場 (KOSDAQ) 上市 (189300:KS)。

關於 Speedcast
Speedcast 是領先的通訊和資訊科技服務供應商，為海事、能源、採礦、媒體、電訊、郵輪、非政府組織、政府和企業領域提供關鍵的通訊服務。該公司利用其全球網路平台駕馭技術和應用以提供完整的連接系統，從而革新遙距營運的成果。透過全球最全面的網絡之一， Speedcast 可透過全球混合衛星、光纖、蜂窩、微波、 MPLS 和 IP 傳輸網絡直接進入公共雲端平台，達成更快的無縫極對極覆蓋。該公司融合各種技術方案，以更智能的方式來傳播和發送內容、管理網絡和遠程營運、保護和保障投資，以及改善工作人員和訪客的體驗。Speedcast 擁有以客戶為主的熱誠和安全為上的方針，為 140 多個國家/地區 3,200 多名客戶提供服務。如欲了解更多資訊，請瀏覽  www.speedcast.com

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