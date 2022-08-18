Intellian 與 Speedcast 達成為期多年的合夥協議以滿足日益增長的衛星通訊需求

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南韓平澤, Aug. 18, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 與時並進的領先衛星通訊技術解決方案供應商 Intellian 宣佈，與全球最大的衛星通訊服務供應商之一 Speedcast 達成為期多年的合夥協議。這項價值數百萬美元的協議將促使 Intellian 和 Speedcast 能夠透過與時並進的衛星連接服務多個市場，包括海事和能源業。



這項合夥建立於兩大機構現時在能源、商業海事和郵輪業的成功關係基礎上，鑑於衛星通訊業近期經歷爆炸式增長的需求，這項合夥可說是在該行業充滿希望的時刻達成。作為協議的一部分，儘管受制於不穩定的供應鏈，Intellian 將繼續作為 Speedcast 的首選供應商而向其提供設備，以確保滿足客戶的需求。具體來說，設備涵蓋了 Intellian 的所有海事產品組合，從 C700 至 v240M/MT 型號、 LEO 天線系統和未來的地面天線，從而確保 Speedcast 能夠服務於每個市場。此外，Intellian 將支援 Speedcast 現有各客戶站的持續設備升級。

Intellian 的產品組合不斷擴展，從行業領先的 v240MT 三頻天線、 NX Maritime VSAT 系列，以至最近宣佈的一系列企業終端，將促使 Speedcast 能夠滿足衛星通訊業不斷增長的客戶需求。 即將在南韓平澤啟用的另一家廠房將提高產能和充電能力， 從而讓 Intellian 為 Speedcast 提供優化的物流和庫存功能。

該協議是在 Speedcast 最近與其所有主要郵輪客戶續約及 擴充其統一全球平台 (UGP) 後達成的，平台的擴充為其網絡提升了 13 Gbps 的容量，當中一部分用來支援歐洲和阿拉斯加的郵輪需求。Speedcast 的平台現在包括 30 Gbps 的總頻寬，該公司善用設計和部署完善管理的連接解決方案，為能源、客運和商業海運以及企業市場的客戶提供服務。

Intellian 行政總裁兼總裁 Eric Sung 評論說：「Intellian 很高興宣佈與 Speedcast 在現有的成功合夥關係基礎上加強雙方的關係。憑藉 Speedcast 在多個市場領域的全球業務和專業知識，該協議標誌著該行業的重要合夥關係。這項合作將使我們能夠繼續為全球客戶提供創新的解決方案和價值，以滿足我們服務的市場對衛星通訊不斷增長的需求。」



Speedcast 行政總裁 Joe Spytek分享道：「 Speedcast 的行業領先產品組合和廣泛的多技術地面和離岸網絡與 Intellian 的一流技術解決方案完美配合，從而為我們的全球客戶提供服務。我們期待繼續合作從而無縫地提供關鍵的連接解決方案，以便在我們服務的所有市場中滿足備受重視的客戶的需求。」

關於 Intellian Technologies, Inc.

Intellian 的動力來自對創新的熱情和對客戶需求的敏捷回應。作為衛星網絡和地球上數百萬人之間的重要聯繫，Intellian 的領先的技術和天線支援全球各大洲、機構和社群。策略性思維、對品質的執著和提供產品的實力，促使 Intellian 能夠為未來而發明，隨著世界對連接需求的演變而為合作夥伴和客戶共創成果。如欲了解更多資訊，請在 @intellian 追蹤我們，並瀏覽 intelliantech.com 。Intellian Technologies Inc. 在韓國創業板市場 (KOSDAQ) 上市 (189300:KS)。

關於 Speedcast

Speedcast 是領先的通訊和資訊科技服務供應商，為海事、能源、採礦、媒體、電訊、郵輪、非政府組織、政府和企業領域提供關鍵的通訊服務。該公司利用其全球網路平台駕馭技術和應用以提供完整的連接系統，從而革新遙距營運的成果。透過全球最全面的網絡之一， Speedcast 可透過全球混合衛星、光纖、蜂窩、微波、 MPLS 和 IP 傳輸網絡直接進入公共雲端平台，達成更快的無縫極對極覆蓋。該公司融合各種技術方案，以更智能的方式來傳播和發送內容、管理網絡和遠程營運、保護和保障投資，以及改善工作人員和訪客的體驗。Speedcast 擁有以客戶為主的熱誠和安全為上的方針，為 140 多個國家/地區 3,200 多名客戶提供服務。如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.speedcast.com 。

Speedcast® 是商標和註冊商標。所有其他品牌名稱、產品名稱或商標均屬於其各自所有者。

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Intellian 聯絡人：

Stacey Nardozzi

The Octopus Group 客戶總監

Stacey.Nardozzi@octopusgrp.com