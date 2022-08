Korrektion til årsregnskab side 16 præcisering af egenkapital

Aarhus, den 18. august 2022

Fondsbørsmeddelelse nr. 183/2022

Delårsrapport for 1. halvår 2022

(Periode 1. januar – 30. juni 2022)

Korrektion til side 16 i halvårsregnskab 2022

Egenkapitalens opgørelse på side 16 er præciseret, og udgør 1.916,1 mio. DKK.

For yderlige oplysninger kontakt venligst

Mogens Vinther Møller

Administrerende direktør

Tlf. + 45 87 33 89 89

Prime Office A/S er et børsnoteret selskab, der giver investorer mulighed for at investere i ejendomme. Prime Office A/S har sammensat en portefølje, der består af tre segmenter

bolig-kontor og erhvervsejendomme med hovedvægt i større nordtyske byer.

