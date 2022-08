ROCKWOOL koncernen fastholder forventningen til stærk salgsvækst men nedjusterer den forventede overskudsgrad for helåret 2022 på baggrund af voldsomme stigninger i energipriser.

August 18, 2022 07:21 ET | Source: Rockwool A/S Rockwool A/S

Hedehusene, DENMARK