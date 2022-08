Halvårsrapport 2022

• For 1. halvår 2022 har banken opnået en basisindtjening før nedskrivninger på 159,8 mio. kr., hvilket er 41,6 mio. kr. mere end for samme periode sidste år.

• Indtjeningsvæksten er drevet af formidlingen af realkreditlån, bankens investeringsprodukter og kundetilgang.

• Netto rente- og gebyrindtægter udgør 487,7 mio. kr. Det er en stigning på 12,9 %.

• Udgifter til personale og administration er i samme periode steget 6,6 %.

• Nedskrivninger på udlån m.v. udgør 15,4 mio. kr. svarende til 0,1 % af udlån og garantier.

• Beholdningsresultatet udgør -45,2 mio. kr. og er negativt påvirket af kursfald på obligationer og aktier.

• Periodens resultat før skat udgør 99,2 mio. kr., hvilket svarer til en forrentning af egenkapitalen på 8,8 % p.a.

• Periodens resultat udgør 81,6 mio. kr. svarende til 23,6 kr. pr. aktie.

• Ledelsen anser periodens basisindtjening og resultat for tilfredsstillende.

• Kapitalprocenten udgør 20,7 mod samlet kapitalkrav på 12,5 %.

• Ledelsen forventer et resultat efter skat for 2022 i niveauet 140-180 mio. kr.

