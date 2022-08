Nasdaq First North Growth Market

Selskabsmeddelelse nr. 48/2021 Odense, 18. august 2022

Scape Technologies A/S halvårsresultat 2022

Bestyrelsen i Scape Technologies A/S har i dag godkendt det ikke-reviderede halvårsregnskab for 2022.

Halvårets resultater i sammendrag

Regnskabet viser en vækst i omsætningen fra 3,45 mio. kroner i første halvår 2021 til 5,08 mio. kroner i første halvår 2022.

Driftsunderskuddet er på 5,48 millioner kroner efter skat mod 6,9 millioner kroner efter skat i første halvår 2021.

Som tidligere oplyst har Scape Technologies tilpasset selskabets produkt- og markedsstrategi under Covid-19 krisen således, at selskabet fremover får adgang til flere markeder udover det traditionelle marked i den europæiske bilindustri. For at understøtte produkt- og markedsstrategien har Scape Technologies, som planlagt, hen over sommeren ansat en række nye medarbejdere, der vil sikre at udviklingsplanen følges og nye produkter dermed kan introduceres løbende i 2022-23.

Scape Technologies nyudvikling til supplerende markedsområder tager fortsat udgangspunkt i selskabets eksisterende, stærke og driftssikre software-løsninger og medarbejdernes mangeårige erfaring med bin-picking.

Forventninger til fremtiden

Scape Technologies oplever en fortsat stigende interesse for bin-picking løsningerne på forskellige markedsområder og Selskabet og forventer derfor en betydeligt større omsætning i 2022 end i 2021.

Nedennævnte forventninger til 2022 er baseret på en ordreindgang i 2022, der dags dato er på 6,1 mio kroner samt slutlevering af systemer bestilt ultimo 2021. Forventningerne er uændret i forhold til Årsregnskabsmeddelelsen, dateret 20. april 2022.

Forventningen til 2022:

Omsætning på 9-11 mio. kroner

Resultat før skat på: Minus 12-14 mio. kroner



På trods af fremgang i ordreindgangen er Selskabets ledelse meget opmærksomme på industriens generelle leveringsproblemer, herunder lange leveringstider på robotter, som samlet set kan medføre forsinkelser i forventede kundeleverancer og faktureringer og påvirke den forventede bogførte omsætning.

t.dkk 2022 H1 2021 H1 2021 H2 2021 Opsummeret resultatopgørelse Omsætning (Group) 5.081 3.455 3.734 7.189 Nettoomsætning 5.081 3.359 3.704 7.093 Resultat før finansielle poster (3.715) (5.005) (4.064) (9.069) Resultat efter skat (5.482) (6.987) (7.201) (14.188) Opsummeret balance Anlægsaktiver 13.212 8.018 13.039 13.039 Aktiver i alt 16.816 18.954 19.343 19.343 Egenkapital 1.783 9.478 7.264 7.264 Egenkapitalforklaring Egenkapital primo 7.264 16.465 9.487 16.495 Kapitalforhøjelser 0 0 5.000 5.000 Omkostninger vedr. kapitalforhøjelser 0 0 -13 -13 Nettoresultat (5.482) (6.987) (7.201) (14.188) Egenkapital ultimo 1.782 9.487 7.264 7.264 Pengestrømme fra drift (2.744) (7.144) (412) (7556) til investering (1.563) (4.000) (3.382) (7382) fra finansiering 4.511 0 3.988 3988 i alt 203 (11.144) 194 (10.950) Likvider primo 940 11.918 775 11.890 Likvider ultimo 1.157 775 940 940 Aktierelaterede nøgletal Gns. antal aktier i periode 21.529.197 20.230.496 21.105.708 20.671.699 Antal aktier 21.529.197 20.230.496 21.529.197 21.529.197 Resultat efter skat pr. Aktie (0,25) (0,34) (0,33) (0,66) Indre værdi pr. aktie 0,08 0,46 0,34 0,34

Ovenstående halvårsresultater er ikke-reviderede.

Om Scape Technologies

Scape Technologies, stiftet i 2004, er en fokuseret robotteknologisk virksomhed, der har udviklet den unikke bin-picking løsning, SCAPE Bin-Picker. SCAPE Bin-Picker systemerne sælges i samarbejde med system-integratorer, der har ansvar for at opbygge og indkøre systemerne i kundernes produktionsapparat. I forbindelse med indkøring af bin-picker systemerne leverer selskabet en række betalte services, der sikrer SCAPE systemets høje kvalitet og drifts-sikkerhed. Scape Technologies har bl.a. kunder i Sverige, Tyskland, Danmark, Frankrig og Kina.

Scape Technologies tilbyder en komplet løsning med fuldt integrerede komponenter og softwaremoduler, der tilsammen skaber en sammenhængende og effektiv løsning, som kan kobles direkte sammen med de førende seksaksede robotmærker, der anvendes i industrien – som for eksempel KUKA, ABB, Kawasaki, Universal Robots med flere.

Senest har Scape Technologies lanceret SCAPE Easy-Picker og SCAPE Mini-Picker til de små og mellemstore virksomheder samt SCAPE Package Picker til distribution og logistiske applikationer.

CVR-nr. 27 58 78 87

