Inauguration d'un deuxième site d'électrification à Montréal pour ProEV

MONTRÉAL, 18 août 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alors que les alternatives aux énergies fossiles prennent de plus en plus de place dans le secteur des transports, ProEV, une entreprise fondée au Québec, division de la société américaine Electrical Components International (ECI), est fière d'inaugurer le plus grand site d'électrification dédié à l'ingénierie et à la fabrication de véhicules électriques commerciaux et industriels en Amérique du Nord. Ce site devient la 38e installation d'ECI à l'échelle mondiale, lui permettant de desservir ses plus de 500 clients internationaux, grâce à ses 25 000 employés.

L'inauguration de ce nouveau site sur le chemin de la Côte-de-Liesse, est jumelée à l'annonce d'un investissement de 10 millions de dollars sur 5 ans qui permettra de soutenir des installations de la plus haute qualité dans un bâtiment complètement remis à neuf. Celui-ci comptera d'ailleurs un département d'innovation afin d'optimiser les processus manufacturiers et augmenter l'impact des technologies existantes.

Cette ouverture renforce le caractère du Grand Montréal comme pôle majeur en Amérique du Nord pour l'électrification des transports, particulièrement en ce qui a trait aux véhicules commerciaux et industriels. Au service des constructeurs de grandes marques, ProEV démontre que la chaîne d'approvisionnement est également à la source d'innovations, d'investissements et de création d'emplois. Les fabricants d'équipement d'origine peuvent compter sur l'expertise montréalaise pour la construction de leurs véhicules électriques commerciaux et industriels.

Dans le cadre de son implantation au Québec, ProEV a bénéficié du soutien et des conseils d'organismes de développement économique, tel que Montréal International et Investissement Québec International.

250 emplois qualifiés

Fière de soutenir le développement économique du Grand Montréal, ProEV créera 250 emplois qualifiés grâce à ces nouvelles installations. Parmi les professionnels recherchés, on compte des techniciens de fabrication, des ingénieurs, des gestionnaires de projets et surtout des développeurs, permettant de mettre sur pied une vaste expertise au sein de l'établissement.

ProEV a toujours été un partenaire de la transition énergétique; avec ce deuxième centre d'électrification, l'entreprise pousse son engagement encore plus loin pour des transports plus verts et sans GES.

Citations

« L'ouverture de ce deuxième centre d'électrification prouve que la croissance économique peut se faire de manière verte et soutenable pour l'environnement. Nous sommes fiers du chemin parcouru depuis 35 ans et excités de voir jusqu'où nous pouvons amener l'industrie! »

-Jarred Knecht, président, ProEV

« Pour notre 38e site d'électrification, le choix était facile à faire. En choisissant Montréal, ECI et ProEV continuent de mettre en évidence le succès continu des grands équipementiers québécois et le rôle essentiel que joue la métropole au cœur de la chaîne d'approvisionnement des VE. »

-Michael Balseil, président-directeur général, Electrical Components International Inc.

« Le Grand Montréal a tous les atouts pour développer une économie plus verte et durable. Appuyé par ses partenaires, Montréal International est là pour soutenir cette transition, avec une équipe dédiée aux entreprises étrangères qui veulent réduire leur impact sur l'environnement tout en restant compétitives et innovantes. Avec des investissements comme celui de ProEV en transport électrique, on se donne collectivement les moyens de faire avancer la lutte aux changements climatiques et la mobilité urbaine. Et ce n'est qu'un début! »

-Stéphane Paquet, président-directeur général, Montréal International

À propos de ProEV

ProEV, une division de Electrical Components International (ECI), est un centre d'excellence pour les véhicules électriques de ECI. L'entreprise est au service des acteurs mondiaux en véhicules électriques au niveau du développement et la fabrication de leurs plates-formes de véhicules. Fondée en 1953, Electrical Components International est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de systèmes de distribution électrique, d'assemblages de boîtiers de commande et d'autres composants d'ingénierie critiques pour des marchés diversifiés. Avec 25 000 employés et 37 sites de fabrication dans le monde, ECI crée des solutions intelligentes, connectées et électrifiées qui permettent aux technologies les plus avancées de résoudre les défis les plus complexes. Pour en savoir plus sur ProEV, visitez https://proelectricvehicle.com.

