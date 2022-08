ALSTOM SA: Alstom reçoit de SNCF une commande de 15 trains à très grande vitesse Avelia Horizon supplémentaires

English French

Alstom reçoit de SNCF une commande de 15 trains à très grande vitesse Avelia Horizon supplémentaires

Levée de tranche optionnelle du contrat de Partenariat d’Innovation Avelia Horizon pour un montant de près de 590 millions d’euros





18 août 2022 – Le Conseil d’administration de SNCF Voyageurs a approuvé une commande supplémentaire de 15 trains à très grande vitesse Avelia Horizon (TGV) de nouvelle génération, pour un montant de près de 590 millions d’euros.

Elle porte sur la version quadri-tension de la nouvelle génération de trains à très grande vitesse, qui correspond aux besoins de circulation européenne. La gamme Avelia Horizon répond à des objectifs ambitieux en termes de compétitivité du secteur ferroviaire et de rentabilité pour SNCF Voyageurs, avec un coût d’acquisition total inférieur de 20 % à celui de la génération précédente.

Avelia Horizon se compose de deux motrices innovantes de longueur réduite, alliant haute performance et compacité, et de voitures articulées à deux étages. Leur conception permet une augmentation de 20 % des espaces dédiés aux passagers, permettant au train d’accueillir jusqu’à 740 passagers dans la configuration la plus performante.

Les coûts de maintenance seront inférieurs de plus de 30 % à ceux actuellement enregistrés par SNCF Voyageurs en France. La maintenabilité du train est prise en compte dès la phase de conception, avec un système de diagnostic à distance pour la maintenance prédictive, qui améliore la fiabilité et la disponibilité des trains. De nombreux composants ont une conception optimisée pour simplifier, réduire et permettre des intervalles plus longs entre les interventions de maintenance. Grâce à sa conception aérodynamique et à une traction plus efficace, le TGV de nouvelle génération consommera 20 % de moins d’énergie que les TGV existants.

« Cette commande scelle une nouvelle fois le succès de la très grande vitesse et de la plateforme Avelia Horizon. Cette solution répond aux enjeux technologiques, économiques et compétitifs de la SNCF, dans un environnement de forte demande des passagers pour des solutions de mobilité bas carbone », a déclaré Jean-Baptiste Eyméoud, Président d’Alstom France.

Cette levée de tranche optionnelle du contrat de Partenariat d’Innovation Avelia Horizon est la deuxième de cette nouvelle génération de train à très grande vitesse, complétant les 100 trains commandés par SNCF Voyageurs destinés à l’exploitation commerciale française.

Alstom™, Avelia™ et Avelia Horizon™ sont des marques déposées du Groupe Alstom.

TGV est une marque déposée de SNCF.





À propos d’Alstom



Ouvrant la voie de la transition énergétique, Alstom développe et commercialise des solutions de mobilité qui constituent des fondations durables pour l’avenir du transport. Qu’il s’agisse des trains à grande vitesse, des métros, des monorails, des trams, des systèmes intégrés, des services sur mesure, de l’infrastructure, des solutions de signalisation ou de mobilité numérique, Alstom offre à ses divers clients le portefeuille le plus complet du secteur. 150 000 véhicules en service commercial à travers le monde attestent de l'expertise reconnue du Groupe dans la gestion de projet, l'innovation, la conception et la technologie. En 2021, Alstom figure dans les indices de durabilité Dow Jones Sustainability, Monde et Europe, pour la 11e fois consécutive.

Basé en France, Alstom est présent dans 70 pays et emploie plus de 74 000 personnes dans le monde. Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 15,5 milliards d’euros au cours de l'exercice clos le 31 mars 2022.

