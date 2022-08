TCM Group A/S: Kvartalsrapport Q2 2022. Finansielle forventninger til EBIT justeret.

English Danish

SELSKABSMEDDELELSE

Nr. 146/2022

Tvis, 18. august 2022

Kvartalsrapport Q2 2022 (1. april – 30. juni)

(Tallene i parentes henviser til den tilsvarende periode i 2021)

Tocifret omsætningsvækst i kvartalet. Indtjeningen midlertidigt påvirket af råvareprisstigninger. Finansielle forventninger til EBIT justeret.

CEO Torben Paulin:

“I andet kvartal leverede vi en omsætningsvækst på 12% via en stigning på 11% i det danske marked samt en stærk vækst på 24% i øvrige lande drevet af vores norske forretning.

Vi er glade for, at forsyningssituationen har normaliseret sig i løbet af kvartalet, og at vi gennem en stor indsats af vores dedikerede medarbejdere var i stand til at imødekomme den stærke efterspørgsel på køkkener i kvartalet, og dermed leverede markant toplinievækst. Væksten var både drevet af volumenvækst samt effekt af de implementerede prisstigninger.

Den russiske invasion af Ukraine påvirkede den generelle forsyning af råvarer på det europæiske marked, hvilket medførte yderligere markante prisstigninger på råvarer og komponenter såvel som højere energi- og transportomkostninger i kvartalet. I løbet af andet kvartal har vi implementeret to yderligere prisstigninger, men grundet vores forretningsmodel kommer den positive effekt af disse mitigerende handlinger med en vis forsinkelse. Råvarepriserne har nu stabiliseret sig, og fra midten af tredje kvartal vil de implementerede salgsprisstigninger forventeligt udjævne den negative effekt fra de hidtidige højere kostpriser.

Det er positivt, at ordrebeholdningen gående ind i tredje kvartal er solid, hvilket giver en vis visibilitet og sikkerhed for den kortsigtede aktivitet. Dog skaber den høje inflation kombineret med rentestigninger og andre makroøkonomiske indikatorer en høj usikkerhed omkring boligmarkedet og den fremtidige efterspørgsel på køkkener.

Vi følger løbende udviklingen i kundernes adfærd og efterspørgsel, og vi har forberedt en række tiltag, som hurtigt kan iværksættes for afbøde et fald i efterspørgslen, hvis det måtte blive nødvendigt. En væsentlig del af vores omkostningsbase består af variable omkostninger, og vi har derfor et meget fleksibelt setup og kan hurtigt tilpasse vores omkostningsgrundlag til efterspørgslen og dermed beskytte vores margin og indtjening.

Baseret på de nuværende markedsforhold, som er behæftet med en stor usikkerhed, justerer vi vore finansielle forventninger: en nettoomsætning for helåret i intervallet DKK 1.150-1.225 millioner (uændret), svarende til en organisk vækst på 4-11%, og Justeret EBIT i intervallet DKK 130-160 millioner (tidligere DKK 140-170 millioner).”

Finansielle nøgletal 2. kvartal 2022

Omsætningen blev DKK 324,8 millioner (DKK 290,7 millioner) svarende til en omsætningsvækst på 11,7%. Den sammenlignelige organiske vækst var 11% eksklusive omsætning fra tredjeparts produkter (kerneforretning).

Justeret EBITDA DKK 43,5 millioner (DKK 47,7 millioner). Justeret EBITDA margin var 13,4% (16,4%).

Justeret EBIT faldt med DKK 5,0 millioner til DKK 39,1 millioner (DKK 44,1 millioner). Justeret EBIT margin var 12,0% (15,2%).

Engangsposter havde en samlet positiv indvirkning på DKK 3,6 million (negativ indvirkning på DKK 1,5 millioner). Engangsposter inkluderede en teknisk gevinst fra den endelige afregning af Celebert/kitchn.dk transaktionen.

EBIT steg med DKK 0,1 millioner til DKK 42,7 millioner (DKK 42,6 millioner), svarende til en EBIT margin på 13,1% (14,6%).

Periodens resultat steg med DKK 0,3 millioner til DKK 32,2 millioner (DKK 31,9 millioner).

Frie pengestrømme var DKK 26,5 millioner (DKK 52,2 millioner).

Cash conversion ratio var 49,5% (71,5%).

Finansielle nøgletal 1. halvår 2022

Omsætningen blev DKK 606,2 millioner (DKK 571,8 millioner) svarende til en omsætningsvækst på 6,0%. Den sammenlignelige organiske vækst var 9%.

Justeret EBITDA DKK 73,8 millioner (DKK 85,4 millioner). Justeret EBITDA margin var 12,2% (14,9%).

Justeret EBIT faldt med DKK 11,9 millioner til DKK 65,1 millioner (DKK 77,0 millioner). Justeret EBIT margin var 10,7% (13,5%).

Engangsposter havde en negativ indvirkning på DKK 1,8 millioner (DKK 2,8 millioner).

EBIT faldt med DKK 10,9 millioner til DKK 63,3 millioner (DKK 74,2 millioner), svarende til en EBIT margin på 10,4% (13,0%).

Periodens resultat faldt med DKK 7,8 millioner til DKK 48,8 millioner (DKK 56,6 millioner).

Frie pengestrømme var DKK -6,4 millioner (DKK 27,7 millioner).

Finansielle forventninger for helåret er en omsætning i niveauet DKK 1.150-1.225 millioner og Justeret EBIT i niveauet DKK 130-160 millioner.

Om TCM Group A/S

TCM Group er Skandinaviens tredjestørste producent af køkkener, badeværelses- og opbevaringsmøbler. Produkterne er designet og produceret i Danmark og er rodfæstet i en stolt tradition for kvalitet og solidt håndværk. TCM Group fører en multibrand-strategi, hvor Svane Køkkenet er det primære brand, mens de øvrige brands er Tvis Køkken og Nettoline. Samlet dækker disse brands hele prisspektret, og de sælges gennem ca. 140 forhandlere i Danmark og resten af Skan-dinavien. TCM Group sælger desuden køkkener som private label gennem byggemarkedskæder i Danmark og uaf-hængige køkkenforretninger i Norge. TCM Group er leverandør til den 45% ejede e-commerce køkkenvirksomhed Cele-bert, som opererer gennem de forskellige brands kitchn.dk, billigskabe.dk, Celebert og Just Wood. Yderligere oplysninger fås på hjemmesiden www.tcmgroup.dk.

Denne kvartalsrapport indeholder udtalelser om fremtiden, herunder udtalelser om TCM Group’s fremtidige driftsresultater, økonomiske stilling, pengestrømme, forretningsstrategi og fremtidige målsætninger. Udtalelserne er baseret på forventninger eller forudsigelser, som ledelsen anser for at være rimelige på tidspunktet for offentliggørelsen af denne kvartalsrapport. Udsagn om fremtiden er forbundet med risici og usikkerhed samt en række faktorer, hvoraf mange vil være udenfor TCM Group’s kontrol. Dette kan medføre, at den faktiske udvikling og det faktiske resultat afviger væsentligt fra forventningerne i årsrapporten. Uden at være udtømmende omfatter sådanne faktorer generelle økonomiske og forretningsmæssige forhold, herunder markeds-, konkurrence- og leverandørforhold samt finansielle og lovgivnings forhold.

