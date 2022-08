Abell Gestion parasitaire célèbre la Journée mondiale des abeilles mellifères

English French

TORONTO, 18 août 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Pour célébrer la Journée mondiale des abeilles mellifères 2022, Abell Gestion parasitaire a demandé à ses employés et à leurs familles de concevoir des œuvres d’art inédites inspirées par l’abeille mellifère. Au cours des derniers mois, les employés d’Abell et leurs familles de tout le pays ont exprimé leurs sentiments à l’égard des abeilles mellifères par divers moyens. Toutes les œuvres d’art sont exposées au bureau d’Abell à Toronto.



« Nous avons pensé qu’il serait amusant d’organiser une exposition d’art visible par tous, pour éduquer et sensibiliser le public au travail acharné que les abeilles font pour polliniser nos plantes et garder notre écosystème en bonne santé », a déclaré John Abell, président d’Abell Gestion parasitaire. « Nous avons été étonnés des réactions et de l’inquiétude des gens au sujet des défis auxquels les abeilles sont confrontées, notamment les virus, la perte d’habitat et le changement climatique. Chaque œuvre racontait une histoire poignante sur les menaces qui pèsent sur les abeilles mellifères.

La Journée mondiale des abeilles mellifères est célébrée chaque troisième samedi du mois d’août. Cette journée est consacrée à la reconnaissance du rôle des abeilles mellifères dans notre écosystème et de celui des apiculteurs qui veillent à préserver notre population d’abeilles. Les abeilles mellifères sont vitales pour notre approvisionnement alimentaire, car elles sont responsables de la pollinisation des cultures dans le monde entier. Cette journée encourage également tout le monde à consommer et à acheter du miel produit localement.

COMMENT S’IMPLIQUER #JournéeMondialeDesAbeillesMellifères- le 20 août

Recueillez et semez des graines de fleurs sauvages locales pour favoriser la pollinisation des abeilles mellifères.

Faites un don au Centre de recherche sur les abeilles mellifères de l’École des sciences de l’environnement de l’Université de Guelph.

Remplacez votre édulcorant habituel par du miel pour la journée. Goûtez la différence!

Offrez du miel à vos connaissances, à vos voisins, à vos collègues de travail ou à un membre de votre famille.

Abell Gestion parasitaire s’est engagé à verser plus de 25 000 $ à la recherche sur les pollinisateurs à l’Université de Guelph. « Abell se sent fortement responsable de la protection des abeilles », a déclaré Abell. « Nous sommes fiers de travailler de concert avec nos partenaires de l’Université de Guelph, dont l’engagement à préserver la santé des abeilles est tout aussi important que le nôtre. »

Pour plus d’informations ou pour planifier votre prochaine visite de la galerie d’art, veuillez vous adresser à Eliana Pasquariello, Abell Gestion parasitaire, epasquariello@abellgroup.com.

