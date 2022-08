Walmart Canada amasse plus de 4,2 millions de dollars au profit de la Croix-Rouge canadienne

English French

OTTAWA, 18 août 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Croix-Rouge canadienne est fière d’annoncer que la campagne de financement annuelle de Walmart Canada a permis d’amasser plus de 4,2 millions de dollars, ce qui porte le total de fonds amassés depuis 19 ans à 66 millions de dollars.



Cette année, 3,2 millions de dollars ont été amassés grâce à des dons versés par la clientèle de Walmart et aux initiatives organisées par les associés et associées de l’entreprise. À ce montant, Walmart Canada a ajouté un million de dollars. Cet appui financier aidera la Croix-Rouge canadienne à répondre aux urgences qui gagnent en fréquence et en complexité et à accroître la résilience des communautés d’ici.

En tant que principale entreprise partenaire de la Croix-Rouge, Walmart Canada permet à l’organisation d’être mieux préparée à répondre aux besoins des Canadiennes et des Canadiens.

« Le soutien incroyable de Walmart Canada envers la Croix-Rouge canadienne améliore grandement les conditions de vie de personnes qui sont touchées par un sinistre ou une situation d’urgence au Canada. », se réjouit Janet Johnson, cheffe du développement stratégique à la Croix-Rouge canadienne. « Cette vague de soutien de la part de la clientèle et des associés et associées de Walmart partout au pays est très motivante pour les membres de notre équipe en plus d’être sécurisante pour les personnes qui reçoivent nos services. Merci à tous ceux et celles qui ont contribué à cette campagne et au travail essentiel de la Croix-Rouge au sein des communautés. »

Depuis 2003, les efforts collectifs de Walmart Canada, de ses associés et associées et de sa clientèle ont permis d’amasser des fonds essentiels pour appuyer les activités de préparation et d’intervention de la Croix-Rouge canadienne visant à répondre aux besoins émergents des personnes touchées par des sinistres ou des situations d’urgence.

« Notre volonté est d’être une entreprise engagée et qui redonne dans son milieu. De concert avec la Croix-Rouge canadienne, nous travaillons à créer des retombées positives dans les communautés où les besoins sont les plus pressants. », mentionne Rob Nicol, vice-président, Communications et affaires de la compagnie. « Nous sommes très fiers des résultats de la campagne de cette année. Je tiens à remercier nos associés et associées et notre clientèle, qui continuent de donner généreusement de l’argent et du temps pour faire de notre campagne annuelle un réel succès. »

En vous préparant adéquatement aux situations d’urgence et aux sinistres, vous serez plus à même de vous protéger et de protéger votre famille et votre résidence. Pour obtenir des conseils sur les mesures à prendre avant, pendant et après une catastrophe, veuillez consulter le site www.croixrouge.ca/pret.

À propos de la Croix-Rouge canadienne

Que ce soit ici ou à l’étranger, la Croix-Rouge s’assure d’être auprès de la population avant, pendant et après une catastrophe. Membre du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, qui est composé de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, du Comité international de la Croix-Rouge et des 192 Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, la Croix-Rouge canadienne a pour mission d’aider les personnes et les communautés dans le besoin au Canada et dans le monde et de renforcer leur résilience.

À propos de Walmart Canada

Walmart Canada exploite un réseau en pleine croissance de 400 succursales à l’échelle nationale et sert 1,5 million de Canadiens et de Canadiennes chaque jour. De plus, le magasin en ligne de Walmart Canada, www.walmart.ca, est visité par 1,5 million de clients et de clientes chaque jour. Avec plus de 100 000 associés et associées, l’entreprise se classe parmi les dix marques les plus influentes à l’échelle nationale. Walmart Canada est d’ailleurs inscrite au palmarès des meilleurs employeurs de 2022 selon LinkedIn et figure également parmi les marques les plus populaires au pays, selon les données relatives aux recherches effectuées sur Google. Son vaste programme philanthropique est centré sur le soutien aux familles canadiennes dans le besoin et depuis 1994, l’entreprise a amassé et remis plus de 500 millions de dollars à des organismes de bienfaisance canadiens. Vous trouverez de plus amples renseignements à propos de Walmart Canada sur le site www.walmartcanada.ca et sur ses comptes de médias sociaux : Facebook , Twitter , Instagram et LinkedIn .

Personnes-ressources pour les médias

Croix-Rouge canadienne

Ligne des relations avec les médias (français) 1 888 418-9111

Ligne des relations avec les médias (anglais) 1 877 599-9602

Walmart Canada

Felicia Fefer, Affaires corporatives, Felicia.Fefer@walmart.com