DIAGNOS reçoit l'approbation réglementaire de l'agence de la santé du Costa Rica pour ses systèmes de détection de pathologies basés sur l'intelligence Artificielle

BROSSARD, Québec, 18 août 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- DIAGNOS inc. (« DIAGNOS », la « Société » ou « nous ») (Bourse de croissance TSX : ADK) (OTCQB : DGNOF), un leader dans le dépistage précoce de problèmes graves de santé grâce à sa technologie d’intelligence artificielle (IA) FLAIRE, est fière d'annoncer la réception de l'approbation de l'agence de réglementation du Costa Rica (Ministerio de Salud) pour ses systèmes de détection de pathologies basés sur l'Intelligence Artificielle.



La plateforme DIAGNOS a été agréée pour avoir respecté les exigences légales et réglementaires applicables. Valable pour une période de cinq ans, cette approbation permet le déploiement commercial immédiat des systèmes de détection de pathologies de DIAGNOS au Costa Rica. L'enregistrement sera détenu pour DIAGNOS par Aselcom, basé au Costa Rica, Aselcom est un partenaire local respecté spécialisé dans la vente de technologies médicales aux hôpitaux, aux cliniques médicales et aux détaillants du domaine de l'optique.

« Nous attendions cette approbation pour commencer nos ventes aux clients qui étaient en attente pendant le processus d'approbation et pour reprendre nos discussions concernant les programmes de dépistage avec le gouvernement du Costa Rica, » a déclaré m. Guillermo Moreno Robles, vice-président des ventes de DIAGNOS. « Cette approbation représente 1 500 000$ US de revenus potentiels pour notre société. »

Les maladies oculaires sont devenues la principale cause de cécité dans le monde chez les patients âgés de 20 à 64 ans. Le Costa Rica n'est pas différent des autres pays, avec près de 15 % de sa population âgée de plus de 20 ans souffrant de diabète, où moins de 11 % de ces cas sont diagnostiqués. Parmi les patients diagnostiqués avec le diabète, 35 % ont été identifiés avec une rétinopathie diabétique, une maladie connue pour affecter gravement la vision.

« Nous sommes très reconnaissants aux gouvernements du Québec et du Canada de travailler étroitement avec nous sur cette approbation pour nos systèmes de détection de pathologies au Costa Rica », a déclaré M. André Larente, président de DIAGNOS. « Cette annonce reflète l'engagement de DIAGNOS à poursuivre le déploiement de ses technologies innovantes de détection de pathologies à l'aide d'images oculaires, non seulement dans certains pays, mais dans le monde entier. »

À propos de DIAGNOS

DIAGNOS est une société canadienne cotée en bourse qui a pour mission la détection précoce de problèmes de santé graves en s’appuyant sur sa plateforme d’intelligence artificielle (IA) FLAIRE. FLAIRE permet de modifier et de développer rapidement des applications tel que CARA (Computer Assisted Retina Analysis). Les algorithmes de rehaussement des images de CARA permettent d’obtenir des images rétiniennes plus nettes, plus claires et plus faciles à analyser. CARA est un outil à faible coût utilisé pour le dépistage en temps réel d’un volume élevé de patients. La commercialisation de CARA a été autorisée par les organismes de réglementation suivant ; Santé Canada, FDA (États-Unis), CE (Europe), COFEPRIS (Mexique), et Saudi FDA (Arabie Saoudite).

