Gent, 18 augustus 2022, 18:30 - Persbericht / Gereglementeerde informatie

Openbaarmaking over een transparantiekennisgeving

(artikel 14, eerste lid, van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen)

1. Samenvatting van de kennisgeving

ABO-Group Environment nv heeft een op 17 augustus 2022 gedateerde transparantiekennisgeving ontvangen, waaruit blijkt dat Frank De Palmenaer, ingevolge de verkoop van aandelen op 12 augustus 2022, nu 90,19% van de stemrechten van de vennootschap bezit. Hij heeft aldus de deelnemingsdrempel van 90% overschreden.

2. Inhoud van de kennisgeving

De op 17 augustus 2022 gedateerde kennisgeving bevat de volgende informatie:

Reden van de kennisgeving:

Verwerving of overdracht van stemrechtverlenende effecten of stemrechten.

Kennisgeving door:

Een moederonderneming of een controlerende persoon.

Kennisgevingsplichtige personen:

Dhr. Frank De Palmenaer & Ideplus NV (Derbystraat 357, 9051 Gent (SDW))

Transactiedatum:

12 augustus 2022.

Overschreden drempel (in %):

90%.

Noemer:

10.568.735.

Details van de kennisgeving:

A) Stemrechten Vorige kennisgeving Na de transactie #stemrechten Stemrechten % stemrechten Houders van stemrechten Verbonden aan effecten Los van de effecten Verbonden aan effecten Los van de effecten Frank De Palmenaer 9.124.667 9.038.836 85,52 % Ideplus NV 383.890 493.443 4,67% Totaal 9.532.279 0 90,19% 0,00%





B) Gelijkgestelde financiële instrumenten Na de transactie Houders van gelijkgestelde financiële instrumenten Type financieel instrument Vervaldatum Uitoefeningstermijn of – datum # stemrechten die kunnen worden verworven bij de uitoefening van het instrument % stemrechten afwikkeling Totaal 0 0,00%





TOTAAL (A & B) # stemrechten % stemrechten 9.532.279 90,19%

Volledige keten van gecontroleerde ondernemingen via dewelke de deelneming daadwerkelijk wordt gehouden:

Dhr. De Palmenaer is controlerend aandeelhouder van Ideplus NV.

3. Varia

Dit persbericht kan op de website van ABO-Group Environment nv worden geraadpleegd via deze link: https://www.abo-group.eu/investeerders/

Contactpersoon:

ABO-Group Environment NV

Frank De Palmenaer

CEO ABO-GROUP Environment NV

frank.depalmenaer@abo-group.eu

T +32 (0)9 242 88 22

Over ABO-Group Environment nv:

ABO-Group is een gespecialiseerd ingenieursbureau gericht op geotechniek, milieu en bodemsanering. Via haar afdelingen consultancy en testing & monitoring is ABO-Group aanwezig in België, Nederland en Frankrijk, alsook internationaal. ABO-Group garandeert haar klanten een duurzame oplossing. Voor een meer uitgebreide beschrijving van de activiteiten van de groep, kan je terecht op de ABO-Group website (www.abo-group.eu).

