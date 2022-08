Globex fait l’acquisition d’un dépôt de dolomite au Québec

English French

ROUYN-NORANDA, Québec, 18 août 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- ENTREPRISES MINIÈRES GLOBEX INC. (GMX – Bourse de Toronto, G1MN – Bourses de Francfort, Stuttgart, Berlin, Munich, Tradegate, Lang & Schwarz, LS Exchange, TTMzero, Düsseldorf, Quotrix Düsseldorf et GLBXF – International OTCQX aux É.-U.) est heureuse d’informer ses actionnaires de l’acquisition de 100% des intérêts du dépôt de dolomite Pointe-Aux-Morts situé approximativement 5 km à l’ouest d’Havre St-Pierre, Québec, sur la rive nord du fleuve St-Laurent.



Les travaux antérieurs effectués par QIT Iron and Titanium en 1980-1981 comprenaient 56 forages permettant de délimiter une ressource historique non conforme à la réglementation NC 43-101 de plus de 23 405 000 tonnes à une teneur de 20,5% MgO, 30,5% CaO et 0,92% SiO 2 (QIT-Fer et Titane inc., Research Department, Mineral Science Section, Project No. P-50-RP, Havre St-Pierre Dolomite Project, Exploration Final Report by D. Cossette, December 11, 1981).

Une étude subséquente rédigée par R.A. Marleau, D. Sc., datée du 30 septembre 1992 et intitulée “Étude préliminaire pour une production d’oxyde de magnésium – calcium à partir de la roche carbonate de Ternet, Havre St-Pierre, Moyenne Côte Nord, Québec ” (GM. 51850, MRN, Sigéom) rapporte que le dépôt démontre un bon potentiel, un marché immédiatement accessible, un marché pour 400 000 tonnes par année pour un matériel broyé à 3/16 de pouce. L’étude suggère également un marché annuel additionnel pour 200,000 tonnes de granules d’oxide de magnésium et de calcium pour des fournaises électriques aux États-Unis, dans les régions au sud du Lac Ontario.

Même si les rapports sont historiques, ils indiquent le potentiel économique favorable du dépôt. Globex recompilera les données historiques et évaluera les travaux qui devront être entrepris afin de mettre à jour le potentiel économique du projet dans le contexte actuel. Globex prévoit également communiquer avec les différentes parties prenantes locales afin de les informer de ses intentions et de connaître le degré d’acceptabilité sociale du projet. Ce type de dépôt ne présente aucun sulfure, arsenic, amiante ou autres contaminants dérangeants. On utilise les sous-produits de la dolomite dans une grande variété de procédés incluant la fabrication du fer et de l’acier, en agriculture afin de contrôler le pH des sols, comme matériel réfractaire, pour la fabrication du verre, pour la décontamination des eaux, les ciments, les peinture, etc.

Globex est une compagnie inscrite à la Bourse de Toronto possédant plus de 210 propriétés, incluant 89 royautés, localisées principalement au Québec et dans l’est du Canada, de la liquidité ainsi qu’une quantité d’actions de d’autres compagnies considérables et aucune dette. Nous sommes diversifiés, propriétaire de royautés et de projets de métaux précieux, de métaux de base et de minéraux industriels.

Ce communiqué de presse a été rédigé par Jack Stoch, géo., Président et chef de la direction chez Globex en sa capacité de « personne qualifiée » conformément au Règlement 43-101.

