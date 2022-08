アナクアがPATTSY WAVE とAQX Law Firm（AQX特許事務所ソリューション）で評価を獲得

English Japanese

ボストン, Aug. 19, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 知的財産管理そして発明管理ソリューションの大手テクノロジープロバイダーであるアナクア社 (Anaqua) の特許知財事務所向けプロダクトが、カスタマーレビューサイトG 2による評価を獲得、Software as a Service (SaaS) 賞候補としても選抜されました。アナクアの自動ドケッティングソフトウエアPATTSY WAVE®はカスタマーレビューで3つの2022 G2 badges を獲得し、特許事務所向けソリューションAQX Law FirmはSaaS 2022 のBest SaaS Product for Law and Legal Services 部門賞の候補に選抜されました。



「この2年間、アナクアは内部資源を活用した有機的な開発や、戦略的買収と知財テクノロジーそしてサービスプロバイダーの統合などを通して、特許事務所向けの知財管理製品群を積極的に強化し、拡張してきました」と、アナクア社最高経営責任者のボブ・ロメオは述べています。

「アナクアは特許知財事務所分野へより良い製品やサービスを提供するためにチームや機能を拡張し続けてきました。今回の評価はアナクアの投資や注力が世界中の特許事務所にとって優れた支援を提供していることを裏付けています。」

アナクアのPATTSY WAVE®は、知財ビジネスロジックが内臓された自動ドケッティングソフトウエアで、知財業務を劇的に効率化するとともに、リスクを低減し業務精度を向上させます。このソフトウエアは、生産性を向上させニーズの変化に合わせて成長をすることを目指す知財プロフェッショナルに向けて設計されています。Leader(業界リーダー)、 Easiest to Use(最も使いやすい)そして Momentum Leader(勢いのあるリーダー)を対象とした3つのG2評価バッジは、カスタマーレビューに基づき付与されており、このソフトウエアに対するカスタマーの高い満足度を示しています。

これらの他に、PATTSY WAVE ®は下記5つの満足度指標でもトップスコアを獲得しています。

95% プロバイダーとのビジネス進行の容易さ

90% 管理の容易さ

89% サポートクオリティ

88% 使いやすさ

82% 他企業へ推奨する可能性



アナクア社特許知財事務所分野バイス・プレジデント&ゼネラルマネージャーのドミニク・レオは次のように述べています。

「ユーザーフレンドリーな機能により3つのG2バッジを獲得できたことを光栄に思います。今後もクライアントのニーズに耳を傾け、製品強化を通してより良い製品そしてサービスを提供していくことを楽しみにしています。これらの評価バッジは、クライアントの問題を解決するためのアナクアの顧客第一のアプローチが広く機能していることを示していると感じています。」

G2評価の他に、アナクアの特許事務所向けソリューションAQX Law Firmは、知財を安全に管理し実行可能な洞察を知財チームに提供すると共に、業務フローの簡素化による生産性の向上そしてリスクの低減を達成するソフトウエアの機能によりSaaS 2022 のBest SaaS Product for Law and Legal Services 部門賞の候補に選抜されました。

G2そしてSaaS賞による評価は、知財法務分野における2年に渡るアナクアの有機的そして非有機的な成長が成功していることを示しています。また、数か月前にはアナクアは欧州へのPATTSY WAVE ® の市場拡大や、タイムキャプチャーソフトウエアWiseTimeの買収を発表し、世界へ優れた知財管理プロダクトを提供することに注力し続けています。これらにより、アナクアのクライアントは時間管理と費用請求の出来る業界をリードするツールを利用できます。

企業や特許事務所が知財から真の競争優位性を得る支援を提供するアナクアの革新的ソリューションについては、anaqua.comを参照下さい。

アナクア社 について

アナクアは業界トップクラスのソリューション統合された知財管理テクノロジーソリューションとサービスを提供しています。アナクアのAQXソフトウエアにはベストプラクティスをもとにした業務フローやビッグデータ分析機能、情報に基づいた知財戦略や意思決定そして知財業務を効率化するスマートなビジネス業務環境を可能にするテクノロジーが統合されています。アナクアのソリューションは米国の特許申請数トップ100の企業やグローバルブランドの半数以上に採用をされているほか、多くの世界中の特許法律事務所でも利用されています。知財管理のニーズを満たすソリューションとして知財エグゼクティブ、弁理士・弁護士、パラリーガルや知財関係者そして発明者など、さまざまな規模の組織で100万人以上のユーザーに世界中で使用されています。グローバルにビジネスを展開するアナクアは本社を米国ボストンに構え、米国各地そしてヨーロッパ、アジアに拠点を有しています。

会社詳細は、ウェブサイトanaqua.com または LinkedIn をご覧ください。

Company Contact:

Amanda Hollis

Communications Director

Anaqua

617-375-2626

ahollis@Anaqua.com