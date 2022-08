Mainz Biomed en Dante Genomics kondigen volledige commerciële beschikbaarheid van ColoAlert aan in Italië en de Verenigde Arabische Emiraten

French German Italian Spanish Dutch

BERKELEY, Californië en MAINZ, Duitsland en NEW YORK, Aug. 19, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mainz Biomed N.V. (NASDAQ:MYNZ) ('Mainz' of het 'bedrijf'), een diagnostisch bedrijf op het gebied van moleculaire genetica dat gespecialiseerd is in de vroege detectie van kanker en Dante Genomics, een wereldleider in genomica en precisiegeneeskunde, hebben vandaag de formele start aangekondigd van ColoAlerts commercieel programma voor consumenten in Italië en de Verenigde Arabische Emiraten (VAE). ColoAlert is het vlaggenschipproduct van Mainz, een uiterst effectieve en eenvoudige, thuis te gebruiken detectietest voor colorectale kanker (CRC), die momenteel wordt gecommercialiseerd in heel Europa en geselecteerde internationale markten. Nu de ColoAlert-test CE-IVD gecertificeerd is en de patiëntencollectiekit CE gemarkeerd is volgens de laatste IVDR-eisen, zal ColoAlert op de markt gebracht worden via Dantes uitgebreide database en verkocht worden via Dantes, regiospecifieke, e-commercewebsites.



"Dit is een belangrijke mijlpaal voor het bedrijf, omdat het onze wereldwijde voetafdruk uitbreidt en tegelijkertijd toegang biedt aan degenen die kunnen profiteren van onze geavanceerde CRC-test voor vroegtijdige opsporing in deze bijkomende belangrijke internationale gebieden," aldus Guido Baechler, Chief Executive Officer van Mainz Biomed. "Dante is een uitzonderlijke partner en we kijken ernaar uit om nauw met hen samen te blijven werken, terwijl ze ColoAlert actief op de markt brengen en verkopen en ook als ze overgaan van het verwerken van monsters in de interne faciliteit van Mainz naar hun eigen geautomatiseerde laboratoria voor DNA-sequentiëring in Italië (Europa) en Dubai (VAE), waar ze gelokaliseerde service en ondersteuning bieden.”

Dante Genomics is een wereldleider in whole genome sequencing en heeft een bestaande database van tienduizenden complete genomen. Het bedrijf heeft een productontwikkelings- en commerciële franchise die gericht is op het leveren van gepersonaliseerde preventieve gezondheidszorgoplossingen. Het bereikt dit door gebruik te maken van zijn robuuste databases en bedrijfseigen softwareplatform om diagnostische hulpmiddelen van de volgende generatie rechtstreeks aan consumenten en gezondheidswerkers aan te bieden.

"Vanuit ons perspectief vertegenwoordigt ColoAlert de eerste echte stap in de richting van gepersonaliseerde geneeskunde voor colorectale kanker. We zijn verheugd om onze expertise in genomische gegevens te gebruiken om samen met Mainz dit belangrijke diagnostische hulpmiddel op de markt te brengen," zegt Andrea Riposati, Chief Executive Officer van Dante Genomics. "Door onze samenwerking met Mainz zullen we beter geïnformeerde beslissingen in de gezondheidszorg stimuleren en patiënten meer mogelijkheden geven met hun genomische gegevens."

Over ColoAlert

ColoAlert detecteert colorectale kanker (CRC) via een eenvoudig toe te dienen test met een gevoeligheid en specificiteit die bijna even hoog zijn als een invasieve coloscopie*. De test maakt gebruik van bedrijfseigen methoden om cel-DNA te analyseren op specifieke tumormarkers in combinatie met de fecale immunochemische test (FIT) en is ontworpen om tumor-DNA en CRC-gevallen in hun vroegste stadia op te sporen. Het product is CE-IVD-gemarkeerd (voldoet aan de veiligheids-, gezondheids- en milieuvereisten van de EU) en gaat over op naleving van de IVDR (In Vitro Diagnostics Regulation). Het product is in de handel verkrijgbaar in een aantal landen in de Europese Unie. Mainz Biomed distribueert ColoAlert momenteel via een aantal klinische filialen. Zodra het product goedgekeurd in de V.S., bestaat de commerciële strategie van het bedrijf uit het tot stand brengen van een schaalbare distributie via een collaboratief partnerprogramma met regionale en nationale verleners aan laboratoriumdiensten over het hele land.

*Dollinger MM et al. (2018)

Over colorectale kanker

Colorectale kanker (CRC) is de op één na meest dodelijke kanker in de VS en Europa, maar ook de best te voorkomen kanker, waarbij vroege detectie overlevingskansen van meer dan negentig percent biedt. De jaarlijkse testkosten per patiënt zijn minimaal, vooral in vergelijking met behandelingen van CRC in een laat stadium, die patiënten gemiddeld $ 38.469 per jaar kosten. De American Cancer Society schat dat er in 2021 in de VS ongeveer 149.500 nieuwe gevallen van kanker van de dikke darm en het rectum zullen zijn, waarvan 52.980 met de dood tot gevolg. Recente FDA-beslissingen suggereren dat screening met DNA-tests op ontlasting, zoals ColoAlert, in de VS eenmaal in de drie jaar moet worden uitgevoerd, te beginnen op de leeftijd van 45 jaar. Momenteel zijn er 112 miljoen Amerikanen van 50 jaar en ouder, een totaal dat naar verwachting binnen 10 jaar zal stijgen tot 157 miljoen. Het op de juiste manier elke drie jaar testen van deze in de VS gevestigde 50-plussers, zoals voorgeschreven, betekent een kans op de Amerikaanse markt van ongeveer $ 3,7 miljard per jaar.

Over Mainz Biomed N.V.

Mainz Biomed ontwikkelt marktklare moleculair-genetische diagnostische oplossingen voor levensbedreigende aandoeningen. Het vlaggenschip van de onderneming is ColoAlert, een nauwkeurige, niet-invasieve en gemakkelijk te gebruiken diagnostische test voor de vroege opsporing van colorectale kanker. ColoAlert wordt momenteel in Europa op de markt gebracht, terwijl er in de eerste helft van 2022 een klinische studie en indieningsprocedure bij de FDA zullen worden gelanceerd voor goedkeuring door de Amerikaanse regelgevende instanties. Het portfolio met productkandidaten van Mainz Biomed omvat PancAlert, een screeningtest voor alvleesklierkanker in een vroeg stadium, gebaseerd op multiplexdetectie van moleculair-genetische biomarkers in ontlastingmonsters op basis van Real-Time Polymerase Chain Reaction (PCR) en de GenoStick-technologie, een platform dat wordt ontwikkeld om ziekteverwekkers op moleculair-genetische basis op te sporen.

Ga voor meer informatie naar www.mainzbiomed.com

Neem voor mediavragen contact op met press@mainzbiomed.com

Neem voor vragen van investeerders contact op met ir@mainzbiomed.com

Over Dante Genomics

Dante Genomics is een wereldwijd actief bedrijf op het gebied van genomische informatie dat een nieuwe klasse van transformatieve toepassingen voor gezondheid en levensduur ontwikkelt en verkoopt op basis van whole genome sequencing en AI. Het bedrijf gebruik zijn platform om betere resultaten te bieden aan patiënten, van diagnose tot behandeling met activa zoals een van de grootste particuliere genoomdatabases met toestemming voor onderzoek, bedrijfseigen software die is ontworpen om de kracht van genomische gegevens op grote schaal te benutten en bedrijfseigen processen die een industriële benadering van DNA-sequentiëring mogelijk maken.

Toekomstgericht verklaringen:

Bepaalde verklaringen in dit persbericht zijn "toekomstgerichte verklaringen" in de zin van de "veilige haven"-bepalingen van de Private Securities Litigation Reform Act van 1995. Toekomstgerichte verklaringen kunnen worden geïdentificeerd door het gebruik van woorden als "anticiperen", "geloven", "verwachten", "schatten", "plannen", "vooruitzichten" en "projecteren" en andere soortgelijke uitdrukkingen die toekomstige gebeurtenissen of trends voorspellen of aangeven of die geen verklaringen zijn van historische zaken. Deze toekomstgerichte verklaringen weerspiegelen de huidige analyse van bestaande informatie en zijn onderhevig aan verschillende risico's en onzekerheden. Bijgevolg moet voorzichtigheid worden betracht, wanneer men zich verlaat op toekomstgerichte verklaringen. Wegens bekende en onbekende risico's kunnen de werkelijke resultaten wezenlijk verschillen van de verwachtingen of projecties van het bedrijf. Onder meer volgende factoren kunnen ertoe leiden dat de werkelijke resultaten wezenlijk verschillen van diegene die in deze toekomstgerichte verklaringen zijn beschreven: (i) het niet halen van de vooropgestelde ontwikkelingsdoelen en gerelateerde doelstellingen; (ii) wijzigingen in toepasselijke wet- of regelgeving; (iii) het effect van de COVID-19-pandemie op het bedrijf en zijn huidige of beoogde markten; en (iv) andere risico's en onzekerheden die hierin worden beschreven, evenals die risico's en onzekerheden die van tijd tot tijd worden besproken in andere rapporten en andere openbare deposities bij de Securities and Exchange Commission (de 'SEC') door het bedrijf. Aanvullende informatie over deze en andere factoren die van invloed kunnen zijn op de verwachtingen en projecties van het bedrijf zijn te vinden in zijn oorspronkelijke deposities bij de SEC, met inbegrip van zijn prospectus gedeponeerd op 12 oktober 2021 en gewijzigd op 25 oktober 2021 en 1 november 2021, alsmede de prospectus gedeponeerd op 21 januari 2022. De SEC-deposities van het bedrijf zijn openbaar beschikbaar op de website van de SEC op www.sec.gov. Elke toekomstgerichte verklaring die door ons in dit persbericht wordt gedaan, is alleen gebaseerd op informatie die momenteel beschikbaar is voor Mainz Biomed en geldt alleen op de datum waarop deze werd gedaan. Mainz Biomed neemt geen verplichting op zich om enige toekomstgerichte verklaring, schriftelijk of mondeling, die van tijd tot tijd kan worden gedaan, openbaar te actualiseren, hetzij als gevolg van nieuwe informatie, toekomstige ontwikkelingen of anderszins, behalve zoals vereist door de wet.

Dante Genomics contact:

Laura D’Angelo

VP of Investor Relations

ir@dantelabs.com

+39 0862 191 0671

www.dantegenomics.com