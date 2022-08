Alation heißt Tim Harford OBE als Keynote-Speaker bei der revAlation in London willkommen

French German

LONDON, Aug. 19, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alation Inc ., ein führender Anbieter von Data-Intelligence-Lösungen für Unternehmen , gab heute bekannt, dass revAlation, die Vorzeigekonferenz für Datenprofis in EMEA, am 4. und 5. Oktober in der County Hall in London stattfindet. Die zweitägige Veranstaltung bietet Gelegenheiten zum Daten-Networking, Schulungen im Bereich Daten und Vorträge des preisgekrönten Wirtschaftswissenschaftlers, Journalisten und Rundfunksprechers Tim Harford sowie von Steve Pimblett, Chief Data Officer von The Very Group.



Tim Harford ist ein Bestsellerautor von Büchern über Wirtschaft und Daten und Verfasser der renommierten Financial Times-Kolumne „The Undercover Economist“. Harford wird als Hauptredner auf der Konferenz über die Nutzung von Daten und Wirtschaft im Alltag sprechen.

Steve Pimblett ist Chief Data Officer bei The Very Group, einem führenden Online-Händler im Vereinigten Königreich und in Irland. Pimblett ist ein erfahrener Datenexperte und war zuvor als Associate Director of Data bei MoneySupermarket.com und als Chief Data Officer beim britischen Start-up WeJo für vernetzte Fahrzeugdaten tätig. In seiner Grundsatzrede wird er über die Förderung kultureller Veränderungen und die Verbesserung der Data Governance bei The Very Group sprechen.

revAlation bringt Datenprofis persönlich zusammen, um aufzuzeigen, wie Alation Unternehmen beim Aufbau der Datenkultur unterstützen kann. Am ersten Tag der Konferenz findet unter der Leitung von Fachleuten von Alation ein intensiver, praxisorientierter Workshop statt. Die Teilnehmer lernen bestimmte Tools, Techniken und Tipps kennen, um Active Data Governance mit Alation Data Catalog zu bewältigen .

Am zweiten Tag der Konferenz stellt der CEO und Mitbegründer von Alation Satyen Sangani die Marktvision von Alation vor. Chief Product Officer Raj Gossain wird die Roadmap des Unternehmens für die Zukunft der Daten erläutern. Auf der Veranstaltung werden außerdem einige Kundenerfolgspanels präsentiert. Kunden verschiedener Unternehmen, von großen Online-Händlern bis hin zu einem der größten Energieunternehmen Europas, werden darüber berichten, wie sie mithilfe von Alation eine Datenkultur aufbauen und datengestützte Entscheidungsfindung vorantreiben.

„Wir freuen uns, zwei außergewöhnliche Hauptvortäge auf der revAlation anzubieten und den Teilnehmern ein Verständnis dafür zu vermitteln, wie sich Daten auf sämtliche Bereiche ihres Lebens und ihrer Unternehmen auswirken“, sagte Satyen Sangani, CEO und Mitbegründer von Alation. „Diese Konferenz ist das perfekte Forum für die Branche, um zu sehen, inwieweit Alation die Transformation bei The Very Group, Sainsbury’s, FLSmidth und Munich Re vorangetrieben hat.“

Wenn Sie weitere Informationen zur revAlation in London erhalten oder sich anmelden möchten, klicken Sie hier .

Über Alation

Alation ist der führende Anbieter von Data-Intelligence-Lösungen für Unternehmen, darunter Datensuche und -erkennung, Data Governance, Data Stewardship, Analytik und digitale Transformation. Das Erstprodukt von Alation dominiert den Markt für Datenkataloge. Dank der leistungsstarken Engine zur Verhaltensanalyse, den integrierten Funktionen für die Zusammenarbeit und den offenen Schnittstellen kombiniert Alation maschinelles Lernen mit menschlichen Erkenntnissen, um selbst die anspruchsvollsten Herausforderungen im Daten- und Metadatenmanagement erfolgreich zu meistern. Mehr als 400 Unternehmen setzen auf Alation, um die Datenkultur zu fördern, die Entscheidungsfindung zu verbessern und Geschäftsergebnisse zu erzielen. Darunter sind Unternehmen wie AbbVie, Allianz Global Investors, American Family Insurance, Autozone, Cisco, Draft Kings, Exelon, Fifth Third Bank, Finnair, General Mills, Munich Re, NASDAQ, Parexel, Pfizer, Salesforce, Virgin Australia und Vistaprint. Alation mit Hauptsitz im Silicon Valley wurde bereits dreimal in die Liste Inc. Magazine’s Best Workplaces aufgenommen und zählt im Jahr 2022 zu den Best Workplaces™ for Women im Vereinigten Königreich. Das Unternehmen wird von führenden Risikokapitalgebern wie Blackstone, Costanoa, Data Collective, Dell Technologies, Hewlett Packard Enterprise, Icon, ISAI Cap, Riverwood, Salesforce, Sanabil, Sapphire und Snowflake Ventures unterstützt. Weitere Informationen finden Sie auf alation.com .

