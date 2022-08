Clean Motion startar Joint Venture med The Techno Creatives för uppkopplade fordon.

Clean Motion och The Techno Creatives startar ett 50/50 ägt joint venture med syfte att ta fram en helhetslösning för uppkopplade fordon. The Techno Creatives tillför det nya bolaget en licens för sin IoT (Internet of Things) plattform, samt gör ett ovillkorat aktieägartillskott omfattande 7,5 MSEK. Tillskottet bedöms täcka utvecklingskostnaderna för lösningen och övrig nödvändig digital integration för helhetslösningen.



Clean Motions och The Techno Creatives styrelser har godkänt bildandet av ett 50/50-ägt Joint Venture för utveckling av en helhetslösning för uppkopplade fordon och digitala tjänster för elfordon. En sammanfattning av villkoren finns längre ned i detta meddelande.



Göran Folkesson, VD Clean Motion AB, - ”Vi har genom åren utvecklat tjänster för uppkopplade fordon, men delvis varit begränsade av befintlig hårdvara och mjukvaruplattformar. Med vårt nya fordonsprojekt är uppkopplingen en del av vår egenutvecklade elektronik, vilket möjliggör en betydligt djupare integration. I kombination med The Techno Creatives plattform och starka utvecklingsteam har vi nu alla möjligheter att åstadkomma ett mycket starkt tjänsteutbud kring uppkopplade fordon. Eftersom våra framtida kunder främst kommer att ha större fordonsflottor är dessa tjänster mycket efterfrågade för effektiv fleet management.” William Collings, nyutnämnd CTO på Clean Motion - "Jag ser samarbetet med The Techno Creatives som ett mycket starkt tillskott i utvecklingen av vår IoT-lösning. Genom samarbetet kan vi fokusera utvecklingen på vår egen fordonsdator. The Techno Creatives breddar vår kompetens och ser till att vi kan leverera en helhetslösning med molntjänster som starkt förbättrar kundernas användning av våra fordon."

Joel och Emma Rozada, är serieentreprenörer och äger tillsammans The Techno Creatives. De har under första halvåret investerat c:a 1,4 miljoner aktier i Clean Motion AB.

Joel Rozada, VD The Techno Creatives - ”Vi tror starkt på Clean Motions optimering av professionella fordon för att skapa produkter anpassade till sin målgrupp vilket är väldigt likt hur utveckling av digitala tjänster sker idag. Vi har för avsikt att investera ytterligare c:a 2,5 MSEK i Clean Motion aktier under tredje kvartalet med mål att stärka vårt innehav till drygt 5%. Vi ser en enorm potential i Clean Motions produkter för att skapa hållbara städer.”

Villkor i korthet

The Techno Creatives och Clean Motion AB bildar JV med ägande 50/50.

The Techno Creatives gör ett ovillkorat aktieägartillskott på 7,5 MSEK till bolaget för att förse JV med anpassad licens av IoT plattformen Elevate.

Clean Motion har en köpoption att under perioden januari-februari 2024 köpa The Techno Creatives 50% andel av JV till en köpeskilling av 10 MSEK. Betalning kan ske i form av en riktad nyemission av aktier i Clean Motion AB till aktuell kurs vid köptillfället.

The Techno Creatives har motsvarande en säljoption under perioden mars-april 2024 till samma villkor.

Arbetet med bolagsbildning, kapitaltillskott samt slutgiltigt aktieägaravtal beräknas bli färdigt under de närmaste veckorna.

Jonsered, 2022-08-19

Denna information är sådan information som Clean Motion AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning MAR. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-08-19 kl. 07:30 CET.

Om THETC, The Techno Creatives Ventures AB

The Techno Creatives är ett produktionshus baserat i Göteborg och Shenzhen, som hjälper kunder att hitta lösningar på att transformera om sina produkter, tjänster och affärsmodeller.

För ytterligare information, vänligen besök: www.technocreatives.com

Om Clean Motion AB

Clean Motion AB är ett svenskt bolag som tillverkar och säljer verkligt hållbara fordon för städer. Fordonen är närproducerade och baserade på energi- och resurseffektivitet, för att maximera införandet av elfordon globalt. Bolagets vision är att erbjuda stadsmobilitet-laddad med solenergi och erbjuder därför lätta elfordon med låg energiförbrukning för att möta 2000-talets urbana transportutmaningar.

Clean Motion AB är listat på First North Growth Market vid Nasdaq Stockholm. Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08- 503 000 50.

För ytterligare information, vänligen besök: www.cleanmotion.se