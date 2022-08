Børsmeddelelse nr. 25.2022 Ennogie modtager dansk B2B ordre

Ennogie har indgået aftale med Dansk Boligbyg A/S om levering af bygningsintegrerede solcelletage til et boligprojekt under Plushusene udviklet af M+ Ejendomme A/S og NREP A/S.

Projektet er beliggende i Lisberg, ca. 10 km udenfor Århus. Ordren, der er på samlet ca. 3.500 m2 solcelletag, er blandt Ennogies hidtil største. Ordren er den anden ordre Ennogie har modtaget på levering af bygningsintegrerede solcelletage til Plushusene.

Plushusene er etableret i 2018 af NREP og M+ (navneskift fra CASA Group), som er to af de største og mest succesfulde virksomheder inden for udvikling, opførelse og drift af ejendomme i Danmark. De to selskabers vision med Plushusene er at skabe et helt nyt og unikt lejeboligkoncept, som bygger på de nyeste trends og behov inden for co-living. Læs mere om Plushusene på https://plushusene.dk/om-os/

Ordreværdien placerer ordren i niveau C (DKK 5-10m) i ESG’s ordrehieraki (læs mere herom i selskabets børsmeddelelse nr. 05.2022 af den 17. marts 2022).

Ordren forventes leveret succesivt over en periode startende i 3. kvartal 2022 og igennem andet kvartal 2024.

