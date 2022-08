English Finnish

Next Games Oyj Yhtiötiedote 19.8.2022 klo 14:45



Välimiesoikeus on vahvistanut Netflix, Inc.:n lunastusoikeuden Next Games Oyj:n vähemmistöosakkeisiin

Keskuskauppakamarin lunastuslautakunnan nimittämä välimiesoikeus on tänään 19.8.2022 vahvistanut, että Netflix, Inc.:llä (”Netflix”) on oikeus lunastaa Next Games Oyj:n (”Next Games”) vähemmistöosakkeet ja että Netflixillä on oikeus saada vähemmistöosakkeet omistukseensa asettamalla välimiesoikeuden hyväksymä vakuus lunastushinnan ja sille mahdollisesti kertyvän koron maksamisesta.

Next Games tiedotti 9.8.2022, että Next Gamesin hallitus on päättänyt hakea monenkeskisen kaupankäynnin lopettamista Next Gamesin osakkeilla ja osakkeiden poistamista First North Growth Market Finland-markkinapaikan listalta (”First North -markkinapaikka”) mahdollisimman pian sen jälkeen, kun Netflix on saanut osakeyhtiölain mukaisessa lunastusmenettelyssä omistusoikeuden kaikkiin Next Gamesin osakkeisiin.

Omistusoikeus vähemmistöosakkeisiin siirtyy Netflixille, kun välimiesoikeuden hyväksymä vakuus on asetettu, jonka odotetaan tapahtuvan arviolta 22.8.2022. Vakuuden asettamisen ja omistusoikeuden siirtymisen jälkeen Next Gamesin vähemmistöosakkeenomistajat ovat oikeutettuja saamaan ainoastaan lunastushinnan ja sille mahdollisesti maksettavan koron. Nasdaq Helsinki Oy tiedottaa erikseen Next Gamesin osakkeiden poistamisesta First North -markkinapaikalta.



Next Games Oyj

Lisätietoja:

Saara Bergström, viestintäjohtaja

+358 (0) 40 588 3167

Media: press@nextgames.com

Sijoittajasuhteet: investors@nextgames.com

Hyväksytty neuvonantaja: Aktia Alexander Corporate Finance Oy, puh. +358 (0) 50 520 4098





