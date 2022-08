Peter Kjærgaard indtræder i direktionen i Nykredit Bank - Nykredit Bank A/S

English Danish

Til Nasdaq Copenhagen

Peter Kjærgaard indtræder i direktionen i Nykredit Bank

Peter Kjærgaard, direktør for Nykredit Wealth Management, indtræder i Nykredit Banks direktion pr. dags dato. Wealth Management-området i Nykredit har gennem mange år været i vækst og er et strategisk vigtigt område. Det er baggrunden for, at direktionen nu udvides og dermed styrke Nykredit Bank yderligere. Peter Kjærgaard har 28 års erfaring fra den finansielle sektor i både Danmark og udlandet.

Peter Kjærgaard har været en del af Nykredit-koncernen siden 2013 og har fra 2019 været direktør for Nykredit Wealth Management.

Peter Kjærgaard udtaler:

”Jeg ser frem til at bidrage til den fortsat stærke udvikling af Nykredit Bank, hvor vi også på Wealth Management-området har oplevet en markant vækst gennem de seneste år. Jeg er stolt af at være en del af en finansiel virksomhed, hvor vi kan sætte vores helt særlige foreningsejerskab i spil for kunderne – uanset, om de er privatkunder, investorer eller virksomheder.”

Nykredit Banks direktion består efter udvidelsen af Dan Sørensen, Henrik Rasmussen og Peter Kjærgaard.

Peter Kjærgaard varetager fortsat sine hverv som formand for Nykredit Portefølje Administration A/S, bestyrelsesmedlem i Sparinvest Holding SE og næstformand for Investering Danmark.

Peter Kjærgaard - CV

Direktør, Nykredit Wealth Management, 2019 – nu

Direktør, Nykredit Asset Management, 2014-2019

Investeringsdirektør, Nykredit Asset Management 2013-2014

Head of Strategic Investors, Active Credit Portfolio Management m.m., Royal Bank of Scotland 2005-2012

Head of FIG Nordics, BNP Paribas, 2001-2005

Forskellige stillinger, Unibank 1994-2000

AMP, Insead

MBA, Westminster Business School

HD, Copenhagen Business School

Bestyrelsesposter

Formand, Nykredit Porteføljeadministration A/S

Næstformand, Investering Danmark

Bestyrelsesmedlem, Sparinvest Holding SE

Kontakt:

Eventuelle spørgsmål kan rettes til presseafdelingen på telefon +45 27 58 95 88

