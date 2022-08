Les principales installations de recherche nationales du Canada reçoivent un considérable soutien financier pour stimuler la recherche et l’innovation

SUDBURY, Ontario, 19 août 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’infrastructure de recherche du Canada joue un rôle essentiel dans l’évolution de notre société. Que les chercheurs et chercheuses emploient des techniques novatrices pour préserver la biodiversité, surveiller les océans afin de comprendre les changements climatiques ou mettre au point des médicaments, des vaccins et des outils diagnostiques servant à prévenir et à traiter les maladies, elles et ils ont besoin de laboratoires et d’équipements de pointe pour mettre au point des innovations qui profitent à la population canadienne.



Aujourd’hui, l’honorable François-Philippe Champagne, ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie, a reconnu le rôle clé de l’infrastructure de recherche en annonçant investir plus de 628 millions de dollars. Cette somme appuiera 19 projets d’infrastructure de recherche dans des établissements de partout au pays. Cette contribution du gouvernement fédéral s’effectue par l’entremise du Fonds des initiatives scientifiques majeures (FISM) de la Fondation canadienne pour l’innovation (FCI) et permettra de répondre aux besoins continus d’exploitation et de maintenance des installations de recherche d’importance nationale.

L’un des projets est SNOLAB, une installation ultra-propre de renommée internationale dont l’activité principale consiste à étudier les propriétés et les sources des neutrinos et à rechercher de la matière noire galactique. La recherche effectuée dans cette installation, la plus profonde du genre – elle est située à deux kilomètres sous terre – comprend également des études de la génomique et du métabolisme, une surveillance environnementale ultra-sensible et des installations d’essai pour l’informatique quantique.

Voici d’autres exemples d’installations financées par le FISM :

Le Laboratoire de sources femtosecondes – Établi à l’Institut national de la recherche scientifique (INRS) de l’Université du Québec, ce laboratoire, première installation de ce type au monde, utilise le laser le plus puissant du Canada. En ayant recours à des lasers pour étudier la matière, ce projet permet de réaliser des recherches de pointe dans des domaines comme la biologie, la médecine, la chimie, la physique et les télécommunications. Ces recherches mènent notamment à la fabrication de batteries plus efficaces, à l’utilisation de l’imagerie radiographique pour une agriculture durable et à la détection précoce de maladies, entre autres exemples des nombreuses applications du projet.



Le Groupe canadien des essais sur le cancer et bureau des statistiques de l’Université Queen’s – Avec environ 20 000 membres dans le monde, il s’agit du seul établissement de recherche canadien doté d’une expertise et d’une infrastructure capables de soutenir toute la gamme des propositions d’essais liés au cancer. Son modèle de mobilisation des patientes et des patients a été largement reproduit à l’échelle nationale et internationale. Il a été créé par des chercheurs et chercheuses en cancérologie et vise à améliorer les taux de survie et la qualité de vie des personnes atteintes d’un cancer. La recherche soutenue par cette installation permet de développer des thérapies innovatrices, de mieux comprendre la résistance de certains cancers et de réduire le fardeau du traitement oncologique.





Ce partenariat entre Érudit et le Public Knowledge Project est une initiative menée par l’Université de Montréal pour promouvoir la diffusion de la recherche et de l’édition savante numérique canadienne. En soutenant les sciences sociales dans des domaines tels que les études autochtones et l’éducation, Coalition Publica développe une infrastructure nationale non commerciale et ouverte pour la recherche, la diffusion et la publication savante numérique. Les Observatoires de l’avenir de l’eau dans le monde (GWFO) – Formant un réseau de 76 sites de surveillance de l’eau au pays, les Observatoires de l’avenir de l’eau dans le monde surveillent les lacs, rivières, zones humides et bassins dans sept provinces et territoires, y compris six grands bassins fluviaux et le bassin des Grands Lacs. Ce réseau permet aux équipes de recherche d’obtenir de précieux renseignements sur les conditions qui influencent l’évolution du climat, sur la façon dont les inondations et sécheresses s’intensifient et sur la présence de contaminants qui compromettent les eaux douces du Canada.



Réseaux océaniques Canada (ONC) – Exploitant un large éventail d’observatoires, des grands fonds des océans jusque que sur terre en passant par les eaux côtières, ONC offre des capacités techniques uniques permettant de mieux comprendre le rôle des océans dans les changements climatiques et vice et versa. Les connaissances générées par ces installations exclusives donnent aux scientifiques, aux gouvernements, aux organisations et aux citoyennes et citoyens les moyens de prendre des décisions éclairées pour préserver la santé des écosystèmes, la vigueur des économies et la résilience des collectivités. L’Université de Victoria possède et héberge l’organisme.



Citations

« Grâce à cet investissement, nous soutenons nos installations de recherche de classe mondiale qui stimulent l'innovation ainsi que les chercheurs et les chercheuses qui font d'importantes découvertes partout au pays. Nous nous assurons que le Canada soit équipé de façon à soutenir la prochaine génération qui s'attaquera aux problèmes mondiaux les plus pressants et qui fera faire à notre société des progrès pour que chacun d’entre nous puisse s'épanouir. »

– L’honorable François-Philippe Champagne, ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie

« Ces investissements importants dans les infrastructures de recherche de calibre mondial reflètent l’importance que la FCI accorde aux questions qui touchent notre environnement, notre santé, notre prospérité et la qualité de vie de toute la population canadienne. »

– Roseann O’Reilly Runte, présidente-directrice générale de la Fondation canadienne pour l’innovation

Faits en bref

L’investissement total qu’octroie le gouvernement du Canada aujourd’hui par l’intermédiaire de la Fondation canadienne pour l’innovation s’élève à 628 288 783 dollars;

Le Fonds des initiatives scientifiques majeures (FISM) vise à soutenir l’exploitation et la maintenance des installations de recherche d’importance nationale. Il veille également à ce que des politiques et des pratiques de gestion et de gouvernance appropriées soient en vigueur dans ces installations;

Une installation financée par le FISM répond aux besoins d’une communauté de chercheurs et chercheuses représentant une masse critique d’utilisatrices et utilisateurs répartis dans tout le pays.



