Kalmar sai kuudennen peräkkäisen tilauksen ekotehokkaista hybridikonttilukeista Port of Virginialta

CARGOTEC OYJ, LEHDISTÖTIEDOTE, 22. ELOKUUTA 2022 KLO 10

Cargoteciin kuuluva Kalmar toimittaa 11 hybridikonttilukkia The Port of Virginialle, joka on syvänmeren satama Yhdysvaltain itärannikolla. Tämä on kuudes peräkkäinen hybridikuljetuslukkien tilaus Virginian satamasta, mikä osoittaa asiakkaan luottamuksen Kalmariin ja Kalmarin johtavaan hybriditeknologiaan. Aiemmat vastaavat tilaukset on saatu vuodesta 2017 lähtien. Tilaus kirjattiin Cargotecin vuoden 2022 kolmannen neljänneksen tilauskertymään, ja koneiden toimituksen on määrä valmistua vuoden 2023 kolmannella neljänneksellä.



Kaikki uudet konttilukit toimitetaan Virginia International Gatewaylle (VIG). Tämä on yksi sataman pääkonttiterminaaleista, joka pystyy käsittelemään suurimpia Atlantilla liikkuvia aluksia. Port of Virginia on käyttänyt Kalmarin hybridikuljetuslukkeja elokuusta 2015 lähtien. Tilauksen toimittamisen myötä asiakkaalla on käytössä yhteensä 103 Kalmarin hybridikonttilukkia kahdessa eri terminaalissa. Kalmarin ammattitaitoinen paikallinen huoltotiimi tukee ja huoltaa sataman laitteita vuosien kokemuksella ja kattavan paikallisen varaosavaraston turvin.



Kalmarin laitteet ovat ratkaiseva seuraava askel Virginian sataman sitoutumisessa nollapäästöihin vuoteen 2040 mennessä. Uudet yksiköt korvaavat suoraan Kalmarin diesel-hydrauliset konttilukit, jotka toimitettiin terminaalin avajaisissa vuonna 2007.



Kalmarin hybridikonttilukki, joita on toimitettu maailmanlaajuisesti jo yli 450 laitetta, on osoittanut toimivuutensa ja luotettavuutensa kaikille asiakkaille. Hybridivoimayksikön start-stop-tekniikka täydentää Kalmarin suunnittelemaa ja valmistamaa hybridiakullista voimalaitetta. Kalmar-hybridi tarjoaa vertaansa vailla olevia polttoainesäästöjä sekä alentaa yleistä huoltoaikaa ja -kustannuksia.



Rich Ceci, teknologia- ja projektijohtaja, Port of Virginia: "Virginian satama on jo ylittänyt hiilidioksidipäästöjen 32 prosentin vähennyksen vuodesta 2017 lähtien, mikä johtuu suurelta osin pitkän aikavälin strategisesta päätöksestä siirtyä kuljetuslukeissa Kalmar-hybrideihin. Olemme tyytyväisiä Kalmarin jatkuvaan sitoutumiseen toimittaa meille laadukkaita tuotteita oikea-aikaisesti. Heidän paikallinen tiiminsä jatkaa työskentelyä yhdessä johdon ja ILA-kumppaneiden kanssa pitääkseen toiminnan käynnissä johdonmukaisesti.



Troy Thompson, myyntijohtaja, Kalmar Americas: ”Elämme haastavia aikoja. Asiakkaamme, tavarantoimittajamme ja tehtaamme kärsivät edelleen komponenttien puutteista. Olemme kuitenkin pysyneet päättäväisinä ja sitoutuneet toimituksiimme. Jatkamme investoimista paikallisiin resursseihimme ollaksemme maailman paras älykkään horisontaalisen konttiliikenteen toimittaja. Konttilukkiemme määrä on nyt yli 250 pelkästään Yhdysvalloissa, mikä johtuu suurelta osin yhteistyöstä Virginian sataman kanssa. Haluamme kiittää heitä jatkuvasta luottamuksestaan ​​Kalmariin.”



