Bestyrelsen for Investeringsforeningen Great Dane har i dag den 22. august 2022 godkendt foreningens halvårsrapport for 2022. Halvårsrapporten er vedhæftet denne meddelelse og kan endvidere downloades fra foreningens hjemmeside www.igd.dk samt rekvireres ved henvendelse til Invest Administration A/S, Badstuestræde 20, 1209 København K, tlf. 3814 6600.

