22. august 2022

Meddelelse nr. 16

MÅ IKKE DISTRIBUERES I ELLER TIL PERSONER PLACERET ELLER BOSIDDENDE I USA ELLER EN ’US PERSON’ (SOM DEFINERET I REGULATION S I U.S. SECURITIES ACT AF 1933) ELLER I ELLER TIL ANDEN JURISDIKTION, HVOR DET ER ULOVLIGT AT UDGIVE ELLER DISTRIBUERE DENNE MEDDELELSE

NKT A/S offentliggør købstilbud vedrørende sine udestående hybridobligationer og overvejer udstedelse af nye grønne hybridobligationer

NKT A/S (“Udstederen”) meddeler hermed, at selskabet tilbyder indehavere af Udstederens udestående hybridobligationer beskrevet nedenfor (“Værdipapirerne”) at udbyde deres Værdipapirer til køb af Udstederen mod kontanter (“Købstilbuddet” ) til prisen angivet nedenfor, som er underlagt Transaktionsloftet (som defineret nedenfor). Værdipapirer vil blive tilbagekøbt på de vilkår og betingelser, der er beskrevet i udbudsmaterialet dateret 22. august 2022.

Beskrivelse af V ærdipapirerne / ISIN / Udestående beløb / Minimum Handelsenhed / Minimum pålydende / Købspris

Hybridobligationer / DK0030427661 / EUR 150.000.000 / EUR 100.000 / EUR 1.000 / 100,160%

Udbudsmaterialet kan findes på følgende link:

https://investors.nkt.com/bond-investors

I forbindelse med Købstilbuddet meddeler Udsteder, at Udsteder har til hensigt at udstede nye grønne hybridobligationer i EUR med en forventet udstedelsesstørrelse på minimum EUR 100.000.000 (de "Nye Grønne Hybridobligationer"), afhængig af markedsvilkårene.

Den udbudte mængde Værdipapirer, der accepteres af Udstederen, vil være begrænset til det samlede nominelle beløb af de Nye Grønne Hybridobligationer ("Transaktionsloftet").

Hvis Udsteder beslutter at acceptere gyldige udbudsinstrukser til køb i henhold til Købstilbuddet, og det samlede nominelle beløb af Værdipapirer, der er gyldigt udbudt i henhold til Købstilbuddet, er større end Transaktionsloftet, vil Udsteder acceptere sådanne Værdipapirer til køb på en pro-rata-basis og ifølge de principper, der er beskrevet i udbudsmaterialet, med forbehold for minimumshandelsbeløbet på EUR 100.000 for Værdipapirerne ("Minimumshandelsbeløbet").

Udsteder forbeholder sig retten til selv at vurdere og foretage en beslutning om at købe mere eller mindre end Transaktionsloftet i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Indehavere af Værdipapirer, der accepterer Købstilbuddet, vil være berettiget til prioritet i tildelingen af ​​Nye Grønne Hybridobligationer, med forbehold for betingelserne beskrevet i udbudsmaterialet.

Den 12. september 2022 vil Udsteder foretage en frivillig førtidig indløsning af de Værdipapirer, der ikke udbydes i Købstilbuddet, i overensstemmelse med Værdipapirernes vilkår og betingelser. Der henvises til selskabsmeddelelse nr. 14 af 11. august 2022 vedrørende Udsteders meddelelse om førtidig indfrielse af Værdipapirerne.

Medmindre det bliver forlænget, genåbnet, ændret, trukket tilbage eller afsluttet, vil udløbet af Købstilbuddet falde sammen med afslutningen af ​​bookbuilding for de Nye Grønne Hybridobligationer ("Udløbsdatoen"). Udløbsdatoen forventes tidligst at være den 25. august 2022. Udsteder vil meddele Udløbsdatoen ved en selskabsmeddelelse på dagen for åbning af bøgerne for de Nye Grønne Hybridobligationer. Udstederens tilbagekøb af Værdipapirer er betinget af en vellykket udstedelse af Nye Grønne Hybridobligationer i overensstemmelse med de betingelser, som er beskrevet i udbudsmaterialet.

Udsteder har bemyndiget Danske Bank A/S, Nordea Bank Abp og Nykredit Bank A/S som fælles arrangører og bookrunners i forbindelse med udstedelsen af ​​de Nye Grønne Hybridobligationer og Dealer Managers og Tender Agents på Købstilbuddet.

Bilag: Udbudsmaterialet (på engelsk).

Dealer Managers og Tender Agents:

Danske Bank A/S: +45 3364 8851, liabilitymanagement@danskebank.dk

Nordea Bank Abp: +45 6161 2996, NordeaLiabilityManagement@nordea.com

Nykredit Bank A/S, +45 2530 7720, liabilitymanagement@nykredit.dk

Kontakt

Investor Relations: Michael Nass Nielsen, Head of Investor Relations, tel: +45 2494 1654

Presse: Louise W. Naldal, Head of Group Communications, tel: +45 2982 0022

