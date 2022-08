English Danish

Selskabsmeddelelse

22. august 2022

Meddelelse nr. 17

NKT planlægger udstedelse af grønne hybridobligationer

NKT meddeler hermed sin hensigt om at udstede nye EUR-denominerede grønne hybridobligationer med en ventet udstedelsesstørrelse på minimum EUR 100 mio. afhængig af markedsbetingelser. NKT meddeler ligeledes, at ejere af udestående hybridobligationer udstedt i 2018 tilbydes at udbyde deres obligationer til køb af NKT.

Formålet med at udstede nye grønne hybridobligationer er at supportere fremtidige vækstmuligheder. Hvis transaktionen bliver gennemført vil obligationerne refinansiere de udestående 5,375% EUR 150 mio. hybridobligationer, som bliver indfriet d. 12. september 2022 som meddelt i selskabsmeddelse nr. 14 d. 11. august 2022.

I relation til udstedelsen af de grønne hybridobligationer præsenterer NKT sit Green Finance Framework, som har modtaget en Medium Green shading fra andenparten CICERO. Provenuet fra den påtænkte nyudstedelse vil blive anvendt til finansiering eller refinansiering af materielle aktiver og driftsudgifter, der vurderes at have betydelige bæredygtige fordele i overensstemmelse med Green Finance Framework.

“NKT muliggør den grønne omstilling af samfund og forbinder en grønnere verden med vores strømkabelløsninger. Vi har leveret stærk vækst i de seneste år og vi planlægger at fortsætte væksten i overensstemmelse med vores ambitioner på mellemlang sigt. Da bæredygtighed er en nøgleprioritet for NKT er det et naturligt skridt at finansiere disse ambitioner med kapital baseret på en grøn finansieringsramme,” siger NKT CFO, Line Andrea Fandrup.

De endelige størrelser og priser på de grønne hybridobligationer vil blive fastlagt, når book-building processen er afsluttet.

Informationen i denne meddelelse ændrer ikke på de finansielle forventninger til 2022 for NKT.

Kontakt

Investor Relations: Michael Nass Nielsen, Head of Investor Relations, Tlf: +45 2494 1654

Presse: Louise W. Naldal, Head of Group Communications, Tlf: +45 2982 0022

Vedhæftet fil