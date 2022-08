Bright Peak Therapeutics gibt Ernennung des führenden Krebsimmuntherapeuten Dr. Jon Wigginton zum Präsidenten für Forschung und Entwicklung bekannt

SAN DIEGO, Kalifornien und BASEL, Schweiz, Aug. 22, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bright Peak Therapeutics, ein Biotechnologieunternehmen, das Präzisionsimmuntherapien der nächsten Generation zur Behandlung von Krebs und Autoimmunerkrankungen entwickelt, hat heute die Ernennung von Dr. Jon Wigginton zum Präsidenten für Forschung und Entwicklung bekanntgegeben.



„Mit seinem langjährigen Engagement, das Leben von Krebspatienten zu verbessern, ist Dr. Wigginton ein international anerkannter Experte für die Entwicklung von Immuntherapeutika. Dr. Wigginton trug dazu bei, erste therapeutische Synergien und wichtige Wirkmechanismen mehrerer zytokinbasierter Therapien, einschließlich IL-2 und IL-18, nachzuweisen, und leitete die frühe klinische Entwicklung des Immuno-Onkologie-Portfolios von BMS. Die außergewöhnliche Erfolgsbilanz in Grundlagenforschung, translationaler Forschung und klinischer Entwicklung von Dr. Wigginton wird für unser Unternehmen sehr wertvoll sein, wenn wir die Entwicklung unseres Portfolios neuartiger Präzisionsimmuntherapien vorantreiben“, so Fredrik Wiklund, Chief Executive Officer von Bright Peak Therapeutics. „Im Namen des gesamten Unternehmens und des Vorstands möchte ich Dr. Wigginton im Team willkommen heißen.“

Dr. Wigginton verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der klinischen Onkologie und war zuletzt als Senior Advisor und Vorsitzender des wissenschaftlichen Beirats bei Cullinan Oncology, Inc. tätig, nachdem er bereits zuvor als Chief Medical Officer des Unternehmens fungierte. In seiner vorherigen Position als Chief Medical Officer bei MacroGenics, verantwortete er die Entwicklung des Unternehmens zu einer vollständig integrierten Krebsimmuntherapie-Organisation im klinischen Stadium. Dr. Wigginton bekleidete ebenfalls Führungspositionen bei Bristol Myers Squibb als Therapeutic Area Head und Executive Director, Immuno-Oncology Early Clinical Research und als Group Medical Director of Discovery Medicine-Clinical Oncology. Dort leitete er die frühe klinische Entwicklung des Immuno-Onkologie-Portfolios von BMS, darunter Checkpoint-Inhibitoren wie Anti-PD-1 (Nivolumab/Opdivo®) und Anti-PD-L1 (BMS-936559) sowie Checkpoint-Inhibitor-basierte Kombinationen, darunter Anti-CTLA-4 (Yervoy®)/Anti-PD-1 (Opdivo®), und auch ein Spektrum anderer I-O-Wirkstoffe. Er war außerdem Mitbegründer und Co-Leiter des BMS International Immuno-Oncology Network (IION). Dr. Wigginton war zuvor ebenso President der Society for Immunotherapy of Cancer (SITC). Früher arbeitete Dr. Wigginton 15 Jahre lang am National Cancer Institute und diente als Leiter der Investigational Biologics Section im Center for Cancer Research (Intramurales Programm des NCI). Dort demonstrierte er die anfängliche therapeutische Synergie und die wichtigsten Wirkungsmechanismen mehrerer neuartiger zytokinbasierter Therapien, darunter unter anderem IL-2 in Kombination mit IL-18 sowie IL-12 und IL-27. Dr. Wigginton ist derzeit Mitglied des Verwaltungsrats von Sutro Biopharma. Er erwarb seinen M.D. und B.S. in Biologie an der University of Michigan.

„Bright Peak treibt ein einzigartiges Portfolio erstklassiger, zytokinbasierter Präzisions-Immuntherapien voran, die überzeugende Selektivität und Sicherheits-/Wirksamkeitsprofile in präklinischen Modellen gezeigt haben. Ich freue mich darauf, mit Herrn Wiklund und dem talentierten Team von Bright Peak zusammenzuarbeiten und die Gelegenheit zu haben, die Weiterentwicklung dieser vielversprechenden Zytokine der nächsten Generation für Patienten mit Krebs und Autoimmunerkrankungen zu leiten“, so Dr. Wigginton.

Über Bright Peak Therapeutics



Bright Peak ist ein privates Biotechnologie-Unternehmen mit Sitz in Basel, Schweiz, und San Diego, Kalifornien, USA. Wir nutzen unsere einzigartige Fähigkeit, Proteine chemisch zu synthetisieren und zu konjugieren, um ein neuartiges Portfolio von Designer-Immuntherapien für die Behandlung von Krebs und Autoimmunkrankheiten zu entwickeln. Unsere Arbeit umfasst die gesamte Bandbreite von der Entdeckung bis zur IND-Zulassung und beinhaltet verbesserte Zytokine, Antikörper-Zytokin-Konjugate und andere neue Formate. Bright Peak wird von einem Konsortium führender Investoren im Gesundheitsbereich finanziert.