Verkkokauppa.com vahvistaa johtoryhmäänsä

Verkkokauppa.com Oyj Pörssitiedote 22.8.2022 klo 14.00

Verkkokauppa.com Oyj vahvistaa johtoryhmäänsä ja nimittää uuden toimitusketjusta vastaavan johtajan sekä strategia- ja innovaatiojohtajan.

Nina Anttila (KTM) on nimitetty Verkkokauppa.comin toimitusketjujohtajaksi. Nina siirtyy Fiskarsilta, jossa hän on toiminut toimitusketjun johtajana. Hänellä on vahva kokemus toimitusketjun hallinnasta ja asiakaslähtöisen osaamisen tausta päivittäistavarakaupassa. Nina raportoi toimitusjohtajalle ja toimii yhtiön johtoryhmän jäsenenä. Hän aloittaa tehtävässä 19.9.2022.

Miika Heinonen, Verkkokauppa.comin logistiikkajohtaja ja johtoryhmän jäsen vuodesta 2011 siirtyy yhtiön sisällä uusiin tehtäviin.

Perttu Meldo (DI) on nimitetty Verkkokauppa.comin strategia- ja innovaatiojohtajaksi. Perttu siirtyy tehtävään McKinsey & Companyn associate partner roolista. Hänellä on laaja kokemus liiketoiminnan kehittämisestä ja strategian jalkauttamisesta. Perttu raportoi toimitusjohtajalle ja toimii johtoryhmän jäsenenä aloittaen uudessa tehtävässä 1.9.2022.

Kalle Koutajoki, Verkkokauppa.comin strategia- ja kehitysjohtaja, on ollut johtoryhmän jäsen vuodesta 2019. Hän ei jatka yhtiön palveluksessa.

”Olen erittäin iloinen saadessamme Ninan ja Pertun vahvan osaamisen ja erinomaisen kokemuksen vahvistamaan Verkkokauppa.comin johtoryhmää. Voimme hyödyntää uusien johtajien kykyjä strategian toteuttamisen vauhdittamisessa pysyäksemme verkkokaupan eturintamassa. Toivotan Ninan ja Pertun lämpimästi tervetulleeksi. Haluan myös kiittää Kalle Koutajokea arvokkaasta tehdystä työstä yhtiön hyväksi.”

