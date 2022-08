Exposition de Sectigo au Gartner Identity & Access Management Summit 2022

English French German

LAS VEGAS, 22 août 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- GARTNER IDENTITY & ACCESS MANAGEMENT SUMMIT — Sectigo®, leader mondial dans le domaine des certificats numériques et de la gestion automatisée du cycle de vie des certificats (CLM), a annoncé aujourd'hui qu'il exposerait et interviendrait lors du Gartner Identity & Access Management Summit 2022, qui aura lieu cette semaine à Las Vegas, Nevada.



Ce sommet, qui commence aujourd'hui, réunit les plus grands experts de l'industrie qui repoussent les limites de la gestion des identités et des accès (IAM). Le thème du sommet de cette année, « Garantir un changement constant : permettre une entreprise résiliente », vise à permettre aux équipes d'IAM de soutenir un changement continu stimulé par l'évolution continue des meilleures pratiques technologiques, des priorités organisationnelles, des attentes des utilisateurs et des opportunités et menaces.

Sectigo (stand n° 519) est un exposant Platinum du sommet et présentera ses dernières innovations pour aider les entreprises de toutes tailles à établir et maintenir la confiance numérique pour les identités humaines et machines, notamment :

La gestion du cycle de vie des certificats et des cryptomonnaies de l'infrastructure à clé publique (PKI) ;

L'orchestration et l'automatisation des certificats sur le cloud et le multicloud ;

L'administration de la plateforme unique, accessible et interopérable ; La prise en charge de l'architecture maillée de cybersécurité de Gartner.



David Mahdi, directeur de la stratégie et conseiller CISO chez Sectigo, ancien cadre analyste chez Gartner et visionnaire de cryptographie d'identité et de cybersécurité, rejoint la liste des intervenants lors du sommet. Au cours de sa session, M. Mahdi échangera sur les raisons pour lesquelles l'interopérabilité, l'ouverture et la transparence constituent désormais des capacités essentielles pour tous les produits/services sur les marchés de l'identité, de la cybersécurité et des PKI afin d'ouvrir la voie aux directeurs de la sécurité informatique, aux directeurs informatiques et à leurs entreprises. M. Mahdi présentera :

La confiance numérique et le maillage de la cybersécurité : un appel à l'ouverture et à l'interopérabilité : demain à 16h30, heure du Pacifique ; un bon nombre de directeurs de la sécurité informatique et de directeurs informatiques remplissent leurs missions en proposant de nombreuses solutions cloisonnées et incompatibles. La consolidation est une approche intéressante, mais elle n'est tout simplement pas possible lorsque de nombreux fournisseurs utilisent des solutions fermées et exclusives. Avec le volume d'identités numériques à la croissance exponentielle, les entreprises ont besoin d'une approche moderne pour sécuriser et gérer leurs identités à travers des infrastructures informatiques complexes. M. Mahdi abordera les nouvelles façons d'établir la confiance numérique pour les identités humaines et machines en s'appuyant sur le maillage de la cybersécurité de Gartner, et sur la manière de gagner en visibilité et de contrôler le cycle de vie de ces identités.



« La consolidation des fournisseurs et des produits continue d'être un sujet majeur pour les directeurs de la sécurité informatique et les directeurs informatiques. Chez Sectigo, nous menons cette mission, en innovant dans les solutions de gestion des identités humaines et machines qui brisent les silos existants pour permettre l'orchestration », a déclaré M. Mahdi. « Sectigo est ravi d'être un exposant Platinum au Gartner IAM Summit, parmi les meilleurs du secteur pour faire avancer ces discussions critiques. »

Par ailleurs, Sectigo vient d'être rajouté pour participer au Gartner® Hype Cycle™ for Digital Identity, 2022. Dans ce rapport Hype Cycle, Sectigo est nommé fournisseur d'échantillons sous authentification IdO.

À propos du Gartner Identity & Access Management Summit

Le Gartner Identity & Access Management Summit 2022 réunit une communauté de pionniers, de leaders d'opinion et d'experts du secteur qui repoussent les limites de l'IAM. Les analystes chez Gartner délivrent des conseils et des informations qui permettent aux responsables de l'IAM de fournir une authentification et une autorisation durables et agiles à leur entreprise en utilisant les dernières technologies.

*Gartner, « Hype Cycle for Digital Identity, 2022 », Felix Gaehtgens, 25 juillet 2022.

GARTNER et HYPE CYCLE sont des marques déposées et des marques de service de Gartner, Inc. et/ou de ses filiales aux États-Unis et dans le monde entier, et sont utilisées dans le présent document avec autorisation. Tous droits réservés. Gartner n'approuve aucun fournisseur, produit ou service représenté dans ses publications de recherche et ne conseille pas aux utilisateurs de technologie de sélectionner uniquement les fournisseurs les mieux notés ou les autres désignations. Les publications de recherche de Gartner représentent les opinions de l'institut de recherche et de conseil de Gartner, et elles ne doivent pas être interprétées comme des déclarations de faits. Gartner décline toute garantie, expresse ou implicite, concernant cette étude, y compris toute garantie de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier.

À propos de Sectigo

Sectigo est un fournisseur de premier plan de solutions de certification numérique et de gestion automatisée du cycle de vie des certificats (CLM) qui bénéficie de la confiance des plus grandes marques au monde. Sa plateforme CLM universelle basée sur le cloud génère et gère les cycles de vie des certificats numériques émis par Sectigo et d'autres autorités de certification (AC) afin de sécuriser chaque identité humaine et machine dans l'ensemble de l'entreprise. Forte de plus de 20 ans d'expérience dans l'établissement de la confiance numérique, Sectigo est l'une des AC les plus anciennes et les plus importantes, comptant plus de 700 000 clients dont 36 % des entreprises figurant dans le palmarès Fortune 1000. Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site : www.sectigo.com.

Contact chez Sectigo :

Elliot Harrison, directeur des communications mondiales

Sectigo

elliot.harrison@sectigo.com