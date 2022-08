2022 m. I pusm. tarpinis pranešimas: stiprūs Žaliosios gamybos rezultatai ir grynojo apyvartinio kapitalo iššūkiai

English Lithuanian

AB „Ignitis grupė“ (toliau – Grupė) publikuoja 2022 m. I pusm. tarpinį pranešimą, kuris prisegtas prie šio pranešimo, bei skelbia, kad Grupės Koreguotas EBITDA siekė 206,5 mln. Eur. Rezultatą daugiausiai lėmė Žaliosios gamybos segmentas – Lenkijoje veiklą pradėjęs Pomeranijos vėjo parkas ir geresni veikiančių pajėgumų rezultatai. Žaliosios gamybos koreguotas EBITDA sudarė beveik 60 % Grupės bendro 2022 m. I pusm. rezultato, o žaliosios elektros gamybos rezultatas išaugo trečdaliu – iki 92,3 %.

Vis dėlto, neigiamas poveikis Koreguotam EBITDA buvo užfiksuotas Sprendimų klientams ir Lanksčiosios gamybos segmentuose. 2022 m. I pusm. Sprendimų klientams segmente užfiksuotas 4,7 mln. Eur Koreguotas EBITDA nuostolis, o Lanksčiosios gamybos segmento rezultatas sumažėjo dvigubai – iki 8,2 mln. Eur.

Be to, dėl ekstremalios situacijos energijos rinkose reikšmingai išaugo Grupės grynasis apyvartinis kapitalas – 326,1 mln. Eur, lyginant su 2021 m. gruodžio 31 d., ir siekė 812,5 mln. Eur. Augimą daugiausiai lėmė mažesnės energijos kainos nustatytos reguliuojamų vartotojų tarife, lyginant su faktinėmis rinkos kainomis (reguliaciniai skirtumai), gamtinių dujų pirkimų iš „Gazprom“ sustabdymas, kurias nuo 2022 m. balandžio mėn. pakeitėme SGD kroviniais (dėl to išaugo gamtinių dujų atsargos).

Grynojo apyvartinio kapitalo augimas lėmė ženkliai prastesnį, t.y. neigiamą laisvąjį pinigų srautą – 247,2 mln. Eur. Tik maža papildomo grynojo apyvartinio kapitalo dalis buvo finansuojama išaugusiu Koreguotu EBITDA, didžioji jo dalis buvo finansuojama papildomomis paskolomis. Tam užsitikrinome papildomas kredito linijas su bankais, kurių bendra suma siekia apie 500 mln. Eur. Dėl to grynoji skola išaugo iki 1,2 mlrd. Eur.

Rusijos invazija į Ukrainą

Grupė ir toliau smerkia neišprovokuotą Rusijos invaziją į Ukrainą. Tai prieštarauja mūsų vertybėms, todėl imamės ir toliau imsimės veiksmų, palaikančių Ukrainą, jos žmones ir ginsime žmogaus teises bei energetinę nepriklausomybę.

Verslo plėtra

Nuo 2021 m. pabaigos padidinome Žaliosios gamybos naujų projektų portfelį papildomais apie 750 MW iki 2.2 GW. Tai daugiausiai lėmė plyno lauko investicijų portfelio, kuris išaugo apie 730 MW iki 900 MW, plėtra.

Taip pat pradėjome pirmojo Lietuvoje hibridinio saulės parko (22 MW, Tauragės saulės elektrinė) vystymą, o Silezijos VP (50 MW) Lenkijoje pasiekė statybų etapą. Taip pat „Moray West“ jūrinio vėjo projektas (850–900 MW), kuriame valdome mažumos akcijų paketą (5 %), artimiausiais mėnesiais turėtų pasiekti galutinius vystymo etapus.

Žvelgiant į Tinklų segmentą, nepaisant sutrikusios tiekimo grandinės, sėkmingai tęsėme priežiūros ir plėtros darbus. Taip pat pradėjome ir masinį skaitiklių diegimą. 2022 m. I ketv. sulaukėme ir išbandėme pirmuosius skaitiklius, o juos įdiegėme 2022 m. II ketv. Netrukus po to pradėjome ir masinį skaitiklių diegimą. Mūsų tikslas masinį diegimo procesą užbaigti iki 2025 m. pabaigos nepakito.

Tvarumas

Po ataskaitinio laikotarpio „Ignitis“ (Sprendimai klientams) sulaukė platininio įvertinimo už savo tvarumo praktikas iš „EcoVadis“ – reitingų platformos, telkiančios dėmesį į darnias tiekimo grandines. „Ignitis“ pateko tarp 1 % „EcoVadis“ geriausiai įvertintų įmonių visame pasaulyje ir 3 % geriausiai įvertintų įmonių konkrečioje pramonės šakoje. Tai – didelis pasiekimas ne tik įmonei „Ignitis“, bet ir visai Grupei.

Grąža akcininkas ir 2022 m. prognozė

Pagal Dividendų politiką , už 2022 m. I pusm. siūlome išmokėti 0,624 Eur dividendą už akciją, iš viso – 45,2 mln. Eur. Tačiau dividendus dar turi patvirtinti neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas, įvyksiantis 2022 m. rugsėjo 29 d.

Atsižvelgdami į stiprius Žaliosios gamybos segmento rezultatus 2022 m. I pusm., tikimės, kad 2022 m. Koreguotas EBITDA sieks 360–420 mln.

Pagrindiniai 2022 m. I pusm. finansiniai rodikliai (AVR)1

mln. Eur 2022 m. I pusm. 2021 m. I pusm. EBITDA 211,4 171,3 Koreguotas EBITDA 206,5 148,8 Žalioji gamyba 119,4 35,7 Tinklai 82,6 78,9 Lanksčioji gamyba 8,2 16,6 Sprendimai klientams (4,7) 16,3 Kita2 1,0 1,3 Koreguoto EBITDA marža 11,9 % 20,8 % Grynasis pelnas 114,8 60,9 Koreguotas grynasis pelnas 107,9 63,4 Investicijos 129,4 76,6 FCF (247,2) 86,7 ROE (12 mėn.) 10,5 % 10,1 % Koreguotas ROE (12 mėn.) 10,5 % 9,1 % ROCE (12 mėn.) 7,6 % 9,7 % Koreguotas ROCE (12 mėn.) 9,0 % 7,9 % 2022-06-30 2021-12-31 Grynoji skola / Koreguotas EBITDA (12 mėn.), kartai 2,96 2,88 FFO LTM / Grynoji skola 28,4 % 30,5 %

1 Dėl Tinklų metodikos atnaujinimo, pokyčių apskaitos politikoje ir perklasifikavimo bei vadovybės koregavimų mažinimo, visų 2021 m. ketvirčių finansiniai rodikliai buvo retrospektyviai perskaičiuoti (daugiau informacijos pateikiame 2021 m. metinio pranešimo „Metiniai rezultatai“ skyriaus dalyje „Reikšmingi pokyčiai per 2021 m. ataskaitinį laikotarpį“).

2 Kita – kitos veiklos ir eliminavimai (konsolidavimo koregavimai ir susijusių šalių sandoriai), įskaitant patronuojančiosios bendrovės finansinius rezultatus. Daugiau žr. 2022 m. I pusm. tarpiniame pranešime, skyriuje „6.2 Patronuojančiosios bendrovės finansinės ataskaitos“.

