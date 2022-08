Seileri Kvartali arendusprojekti käivitamine (Pärnu, Eesti)

English Estonian

Nordecon AS on alustanud Pärnus aadressil Rääma 7 asuva arendusprojektiga Seileri Kvartal, mille raames rajatakse Pärnu südames vahetult jõe kaldale kümne kaasaegse korterelamuga terviklik elurajoon.

Seileri Kvartali ( https://www.seileri.ee/ ) on projekteerinud arhitektuuribüroo 3+1 arhitektid. Rohkete lääne-ja lõunapoolsete terrasside ja rõdudega kortermajadesse on kokku kavandatud 133 korterit. Korterid on ühe- kuni viietoalised, suurusega vahemikus 23-110 m2. Osade majade esimesele korrusele on kavandatud äripinnad. Parkimine on lahendatud maapinna tasapinnas hoonealuse parklana. Kortermajade vahele on kavandatud funktsionaalne haljastus, kus asuvad puhkealad ja mänguväljak.

Rääma 7 asub Pärnu linna keskmes Pärnu jõe kaldal, Tallinna mnt ja Kesklinna silla vahetus läheduses. Seileri Kvartali jõepoolsel küljel kulgeb Jaansoni terviserada.

Seileri Kvartali elurajoon kerkib kunagisele Pärnu Masinatehase territooriumile. Ajaloolise Masinatehase loomise juures olid 20. sajandi alguses kaks meest: Reinhold Stryck ja Martin Seiler, kellest viimase auks on uus elurajoon ka oma nime saanud.

Nordecon AS kavandab Seileri Kvartali esimese etapi ehituse algust 2022. aasta talvele.

