English Finnish

Aspo Oyj

Pörssitiedote

23.8.2022 klo 12.30



Muutos Aspon johtoryhmässä

Aspo-konsernin rahoitusjohtaja ja johtoryhmän jäsen Keijo Keränen jää pois yhtiön palveluksesta siirtyäkseen uusiin haasteisiin yhtiön ulkopuolelle. Hän toimii tehtävässään marraskuun alkuun saakka.

”Haluan osoittaa lämpimät kiitokseni Keijolle kaikesta hänen panoksestaan Aspon eteen tilanteessa, jossa yhtiö on läpikäynyt merkittävää muutosta. Samalla toivotan hänelle menestystä tuleviin haasteisiin”, sanoo Aspon toimitusjohtaja Rolf Jansson.

Ylimenokauden aikana rahoitus siirtyy talousjohtaja Arto Meitsalon vastuulle, vastuullisuus kehitysjohtaja Mikko Heikkilän vastuulle, sekä viestintä ja sijoittajasuhteet suoraan toimitusjohtaja Rolf Janssonin vastuulle.



Aspo Oyj

Rolf Jansson

toimitusjohtaja



Lisätietoja:

Rolf Jansson, Aspo Oyj:n toimitusjohtaja, puh +358 400 600 264



JAKELU:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.aspo.fi



Aspo luo arvoa omistamalla ja kehittämällä liiketoimintoja pitkäjänteisesti ja vastuullisesti. Omistettujen yritysten tavoitteena on olla toimialojensa markkinajohtajia. Ne vastaavat omasta toiminnastaan, asiakassuhteistaan ja niiden kehittämisestä pyrkien edelläkävijyyteen vastuullisuudessa omilla toimialoillaan. Aspo tukee liiketoimintojen menestystä ja kasvua oikeilla kyvykkyyksillä. Aspo-konsernilla on liiketoimintoja 18 eri maassa ja sen palveluksessa on yhteensä noin 900 ammattilaista.