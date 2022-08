English Finnish

WithSecure Oyj, Pörssitiedote, 23. elokuuta 2022 klo 13.00



WithSecure käynnistää uuden henkilöstön osakesäästöohjelman

WithSecure Oyj:n hallitus on päättänyt perustaa henkilöstön osakesäästöohjelman WithSecure Oyj:n ja sen tytäryhtiöiden työntekijöille.

Henkilöstön osakesäästöohjelman tavoitteena on kannustaa työntekijöitä hankkimaan ja omistamaan WithSecuren osakkeita. Tarkoituksena on myös yhdistää osakkeenomistajien ja työntekijöiden intressit sekä lisätä työntekijöiden pitkäaikaista sitoutumista yhtiöön.

Osakesäästöohjelma rakentuu vuosittain alkavista ohjelmakausista, joissa kussakin on 12 kuukautta kestävä säästöjakso ja säästöjaksoa seuraava omistusjakso. Osakesäästöohjelmaa tarjotaan kaikille WithSecuren työntekijöille. Ohjelmassa työntekijöillä on mahdollisuus säästää osuus palkastaan ja sijoittaa säästösummat WithSecuren osakkeisiin. Säästöillä hankitaan WithSecuren osakkeita neljännesvuosittain aina osavuosikatsauksen julkistamisen jälkeen. WithSecure antaa ohjelmaan osallistuville työntekijöille palkkioksi sitoutumisesta yhden lisäosakkeen (brutto) kahta hankittua osaketta kohden. Palkkion saaminen edellyttää työsuhteen jatkumista ja hankittujen osakkeiden pitämistä omistuksessa omistusjakson ajan.

Mahdollinen palkkio maksetaan omistusjakson jälkeen osakkeina tai osittain osakkeina ja rahana. Palkkion rahaosuus on tarkoitettu kattamaan palkkiosta aiheutuvat verot ja veronluonteiset maksut niissä valtioissa, joissa työnantajalla on ennakonpidätysvelvollisuus. Lisäosakkeet ovat vapaasti siirrettävissä sen jälkeen, kun ne on kirjattu osallistujan arvo-osuustilille. Säästöillä hankituille osakkeille, ohjelmassa annetuille lisäosakkeille ja muille ohjelman kautta mahdollisesti saataville osakkeille maksettavat osingot käytetään osakkeiden hankkimiseen seuraavana mahdollisena hankintapäivänä säästö- ja omistusjakson ajan. Näillä osakkeilla on sama oikeus lisäosakkeisiin.

Osallistuminen osakesäästöohjelmaan on vapaaehtoista, ja työntekijät kutsutaan osallistumaan yhteen ohjelmakauteen kerrallaan. Ensimmäinen ohjelmakausi alkaa 1.10.2022 ja päättyy 30.9.2025. Ensimmäisen ohjelmakauden omistusjakso alkaa ensimmäisestä säästöosakkeiden hankinnasta ja päättyy 30.9.2025. Ensimmäisen ohjelmajakson lisäosakkeiden enimmäismäärä (bruttomäärä ennen veroja) on noin 1 300 000 osaketta, laskettuna vallitsevalla osakekurssilla. Lopullinen lisäosakkeiden määrä riippuu henkilöstön osallistumis- ja säästöasteesta ohjelmaan ja lisäosakkeiden saamisen edellytysten täyttämisestä, sekä osakemäärästä, joka ostetaan markkinoilta säästöillä. Hallitus päättää erikseen mahdollisista tulevista ohjelmakausista ja niiden yksityiskohdista.

Yhteystiedot:

Laura Viita, Sijoittajasuhteiden johtaja

WithSecure Oyj

Tel. +358 50 4871044

Investor-relations@withsecure.com