John Christofilos d’AGF est nommé président de la Canadian Security Traders Association (CSTA)

TORONTO, 23 août 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Placements AGF Inc. (« AGF ») est fière d’annoncer que John Christofilos, chef du bureau des négociations à AGF, a été nommé, le 20 août 2022, président de la Canadian Security Traders Association, Inc. (« CSTA »).



Tout en remplissant son rôle et ses responsabilités à AGF, M. Christofilos représentera de manière active la CSTA, notamment afin d’assurer la liaison avec tous les affiliés et la Security Traders Association (STA), située aux États-Unis, dans le cadre de sa triple mission qui consiste à :

Promouvoir et améliorer l’éthique et les normes commerciales de ceux qui, peu importe où ils se trouvent, participent à l’achat, à la vente ou à la négociation de valeurs mobilières;

Maintenir la communication avec les organismes autoréglementés, les gouvernements locaux et nationaux et leurs agences en matière de réglementation des marchés sur lesquels les valeurs mobilières sont négociées; et

Encourager la coopération entre tous les segments de l’industrie mondiale des valeurs mobilières afin de renforcer la liberté et l’ouverture des marchés, et ce, dans l’avantage mutuel de ses membres ainsi que dans l’intérêt véritable des investisseurs, étrangers ou nationaux.



« C’est un honneur pour moi d’être nommé président de la CSTA. Je me réjouis de faire fonction de voix nationale et de défendre les intérêts de ses organisations affiliées de négociateurs partout au Canada, a déclaré John Christofilos. La négociation constitue la pierre angulaire de nos marchés de valeurs mobilières, et la promotion d’une éthique et de pratiques commerciales solides parmi les participants au marché – ainsi qu’un accès libre et ouvert – s’avère essentielle au bon fonctionnement des marchés. »

AGF comprend l’importance de redonner à l’industrie, afin d’aider à la promouvoir et à en façonner le développement. Les employés sont encouragés à participer aux organisations et aux associations du secteur, et les représentants de la Société siègent à divers conseils, comités et groupes de travail.

« En tant que participant de longue date au marché et membre de la CSTA, je suis impatient de jouer un rôle plus actif, en soutenant l’Association quant à l’accomplissement de sa mission », a ajouté M. Christofilos.

« Au nom de la CSTA, et à titre de présidente du conseil, je suis heureuse d’accueillir M. Christofilos. Nous sommes ravis de travailler avec lui dans l’optique de maintenir nos excellentes relations avec les organismes de réglementation, les marchés, les fournisseurs et bien sûr les membres, a précisé Paula Sexsmith, présidente du conseil de la CSTA. En sa qualité de visage public de la CSTA, M. Christofilos apportera, de par son enthousiasme à l’égard des marchés financiers et son engagement à défendre les intérêts de notre industrie, une valeur ajoutée pour les années à venir. »

Au sujet de la Canadian Security Traders Association, Inc.

La Canadian Security Traders Association, Inc. est une organisation professionnelle de négociateurs qui vise à améliorer l’éthique, les normes commerciales et l’environnement de travail des membres qui participent à l’achat, à la vente ainsi qu’à la négociation de valeurs mobilières (principalement les actions). La CSTA représente plus de 850 membres à l’échelle nationale, et est dirigée par les gouverneurs de quatre régions distinctes (Toronto, Montréal, Les Prairies et Vancouver).

Fondée en 2000, l’Association incarne la voix nationale de ses organisations affiliées. La CSTA est également affiliée à la Security Traders Association (STA) des États-Unis d’Amérique, qui compte environ 4 200 membres à l’échelle mondiale, ce qui en fait la plus grande organisation de la sorte au monde.

Au sujet de La Société de Gestion AGF Limitée

Fondée en 1957, La Société de Gestion AGF Limitée (AGF) est une société indépendante de gestion de placements diversifiés à l’échelle mondiale. AGF apporte de la discipline en offrant l’excellence en matière de gestion de placements par l’entremise de ses volets axés sur des activités fondamentales et quantitatives de même que sur des actifs non traditionnels et des avoirs de particuliers bien nantis, afin de procurer une expérience exceptionnelle à la clientèle. La gamme de solutions d’investissement d’AGF s’étend à l’échelle mondiale à une vaste clientèle, depuis les conseillers financiers jusqu’aux investisseurs particuliers et aux investisseurs institutionnels comprenant des caisses de retraite, des programmes d’entreprise, des fonds souverains, des fonds de dotation et des fondations.

AGF a des bureaux et des équipes de service de l’exploitation et de service à la clientèle sur place en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Avec un actif géré, ainsi que des actifs donnant droit à des commissions, totalisant près de 40 milliards de dollars, AGF offre ses produits et services à plus de 800 000 investisseurs. AGF est inscrite à la Bourse de Toronto sous le symbole « AGF.B ».

Placements AGF Inc. est une filiale d’AGF.

