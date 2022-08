Ressources Yorbeau inc. débute un programme de forage profond sur la propriété Scott Lake, Chibougamau, Québec

MONTRÉAL, 23 août 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Ressources Yorbeau inc. (TSX : YRB), (« Yorbeau » ou la « Société ») est heureuse d’annoncer le début d’un programme de forage de plus de 4 200 mètres sur sa propriété Scott Lake de Chibougamau, Québec, détenu à 100 % par la Société.



Les opérations de forage ont été confiées à Miikan Drilling Inc. comme entrepreneur de forage. Miikan est une co-entreprise entre Forages Chibougamau Ltée, la communauté des Première Nations d’Oujé-Bougoumou, et la communauté des Première Nations de Mistissini, toutes deux situées sur les territoires de Eeyou-Istchee.

Ce programme vise à augmenter les réserves déjà connues de 17,85 millions de tonnes de minerais de cuivre, zinc, or et argent (RPA 2017, Règlement 43-101) sous la lentille « GAP » à plus de 1 100 mètres de profondeur et vérifier un conducteur électromagnétique à l’ouest de la faille Gwillim où très peu de travaux ont été réalisés jusqu’à maintenant (figure 1).

Les lentilles du gisement Scott Lake sont alignées plus ou moins en direction est-ouest et se butent ou sont en partie entrainées dans la faille Gwillim. Le conducteur situé à l’ouest de la faille pourrait, s’il contient des métaux, ouvrir une nouvelle zone d’exploration du côté ouest de la propriété.

Les forages à l’est de la faille Lake Gwillim viseront l’extension de la lentille GAP à une profondeur de plus 1 000 mètres verticalement, soit à environ 200 et 300 mètres sous la plus profonde intersection minéralisée connue de lentille GAP.

Le programme de forage que Yorbeau entreprend sur sa propriété Scott dans la région de Chibougamau fait partie de son processus visant à augmenter la valeur du projet et évaluer les alternatives menant au développement de ce projet de métaux de base par Yorbeau ou un partenaire éventuel.

En 2015, Yorbeau a élargi son portefeuille de propriétés au Québec en effectuant l’acquisition de propriétés stratégiques de métaux de base dans des régions à haut potentiel de la ceinture de l’Abitibi et qui offrent des infrastructures favorables au développement minier.

Les propriétés de métaux de base acquises incluent le projet Scott Lake comprenant plusieurs zones minéralisées qui ont les caractéristiques de minéralisation de style sulfures massifs volcanogènes (« SMV »). La minéralisation de style SMV au projet Scott Lake comprend plusieurs lentilles distinctes de sulfures massifs stratiformes localisées le long ou près de contacts rhyolite-andésite/basalte. En plus des sulfures, des zones distinctes de sulfures en veinules et disséminées de style SMV (stingers), qui peuvent soit connecter ou non à des sulfures massifs, ont été recoupées sur une distance d’au moins 2 kilomètres en directions est-ouest. Selon une évaluation économique préliminaire (« EEP ») réalisée à la fin de 2017 par Roscoe Postle Associates (« RPA »), le projet représente l’occasion de développer une mine située à proximité des villes de Chibougamau et de Chapais, un environnement typique de développement minier nordique, offrant les avantages de logement ainsi que la disponibilité de main-d’œuvre, d’équipements et de matériaux nécessaires au projet.

À propos de Ressources Yorbeau

La propriété Rouyn, détenue à 100% par la Société, contient quatre gîtes aurifères connus dans le corridor Augmitto-Astoria, long de six kilomètres et situé dans la partie ouest de la propriété. La Société a signé une convention définitive en décembre 2018 qui donne à IAMGOLD l’option d’acquérir un intérêt de 100 % dans la propriété Rouyn, et un programme de forage majeur est en cours sur la propriété. Deux des quatre gîtes, Astoria et Augmitto, bénéficient d’une infrastructure souterraine substantielle et ont fait l’objet de rapports techniques qui comprennent des estimations de ressources et qui ont été déposés conformément au Règlement 43-101.

Des renseignements additionnels concernant la Société sont disponibles sur son site web au http://www.yorbeauresources.com.

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec :

G. Bodnar Jr Laurent Hallé P. Géo Président, Chef des finances Consultant Sénior Les Ressources Yorbeau inc. Les Ressources Yorbeau inc. gbodnar@yorbeauresources.com lhalle@yorbeauresources.com Tel: 514 384 2202 Tel: 819 629 9758 Sans frais en Amérique du Nord : 1 855 384 2202

Déclarations prospectives : Sauf lorsqu’il s’agit d’une déclaration portant sur un fait passé, toutes les déclarations figurantes dans le présent communiqué, notamment celles concernant le programme de forage, de même que les plans et objectifs futurs, sont des déclarations prospectives qui comportent des risques et des incertitudes. Rien ne garantit que ces déclarations se révéleront exactes. Les résultats réels et les événements futurs pourraient différer considérablement de ceux prévus dans ces déclarations. Yorbeau décline toute obligation de mettre à jour ces déclarations.

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/89ee73ba-c820-4e6d-b92c-9b5ebb06d84e