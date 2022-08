Geekco annonce une nouvelle initiative pour dynamiser l’économie locale

English French

LAVAL, Québec, 23 août 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Corporation Geekco Technologies (la « Société » ou « Geekco ») (TSX-V: GKO; OTCQB: GKOTF) présente une toute nouvelle version de son application FlipNpik qui stimule et dynamise l’économie locale et qui, à partir d’aujourd’hui, améliore grandement l’expérience de ses utilisateurs et affiche les offres d’emplois des commerçants. Elle est de plus heureuse d’annoncer son partenariat avec le HEC et Desjardins dans le cadre d’une initiative novatrice pour la rentrée universitaire 2022.

« La rentrée scolaire du HEC est une occasion unique de sensibiliser les étudiants à l’importance de supporter l’économie locale en encourageant les commerces d’ici aux alentours du campus universitaire. Avec la contribution de nos partenaires Desjardins et l’espace 360d , ainsi que la collaboration des commerces locaux, nous allons simultanément permettre aux étudiants du HEC de découvrir les commerces et de nouvelles offres d’emplois et ce tout en leur permettant d’accéder à plus de 3 500 récompenses uniques et à des produits exclusifs en contrepartie de leur contribution à la dynamisation de la visibilité des commerces qui vont avoir ainsi l’opportunité de bâtir leur clientèle du futur et même de recruter leurs futurs employés grâce à notre nouvelle fonctionnalité d’affichage d’emplois », indique M. Mario Beaulieu, Chef de la direction.

« La réponse forte reçue à ce projet et les résultats obtenus à ce jour de la part des étudiants, des commerçants et de nos partenaires stratégiques dont Vidéotron (avec la participation de ses franchisés), les Cinémas Guzzo et Eva (la prochaine génération de mobilité) qui en offrant des récompenses uniques et exclusives, démontrent que tous les acteurs et intervenants de l’économie locale recherchaient depuis longtemps une solution dynamique et technologique qui procurent des retombées réelles. D’avoir pu réunir plus de 1 000 étudiants , de nombreux commerçants et nos principaux partenaires au sein de notre écosystème pour interagir dans un quartier spécifique démontre tout la puissance et l’agilité de FlipNpik. Imaginez l’impact que nous pourrons avoir dans chaque ville et chaque quartier au Québec, au Canada et partout dans le monde. Cela nous motive à poursuivre le développement technologique de notre application et notre stratégie de commercialisation pour ainsi réaliser notre plan de croissance », ajoute-t-il en terminant.

La collaboration de nos partenaires

« La Caisse Desjardins des Versants du Mont-Royal a toujours été très active dans la promotion de l’économie locale, en l’appuyant à travers différents initiatives (ex. : campagnes d’achat local avec La Ruche : « Du cœur à l’achat »). La collaboration avec FlipNpik rejoint ainsi directement nos objectifs et nos valeurs. Avec la coopération de l’espace 360d situé en plein cœur du campus de l’Université de Montréal, la Caisse des Versants est très fière de contribuer à dynamiser et à stimuler l’économie locale, tout en se rapprochant de ses membres et de la jeunesse. Notre engagement pour la jeunesse nous tient à cœur chez Desjardins (investissement dans le milieu, éducation financière, programmes de bourses, etc.). Permettre aux étudiants et aux commerçants locaux d’interagir dans un même écosystème, grâce à une technologie novatrice 100 % québécoise qui crée une véritable richesse économique, cela rejoint assurément nos valeurs et notre responsabilité de leader socio-économique dans le milieu », a mentionné M. Pierre Poirier, Directeur général de la Caisse Desjardins des Versants du Mont-Royal.

« L’AEHEC est heureuse de s'associer à cette initiative avec FlipNpik. La rentrée scolaire est un moment névralgique dans la vie des étudiants au niveau Universitaire. FlipNpik nous permet de sensibiliser les étudiants à l’importance de l’économie locale et va concrètement nous faire découvrir les commerces aux alentours du campus en nous donnant accès à des produits et des offres exclusives en plus d’avoir la chance de trouver des emplois à proximité. Cette collaboration est novatrice, dynamique et en lien direct avec les préoccupations actuelles des jeunes, surtout pour des étudiants en administration. De pouvoir contribuer à stimuler l’économie en posant des gestes concrets et responsables à l’aide de l’application FlipNpik et de ses technologies innovantes est selon nous une formule mobilisante et attrayante », a soutenu Vincent Bellefleur, trésorier du comité étudiant du HEC (AEHEC).

À PROPOS DE DESJARDINS, LA CAISSE DES VERSANTS MONT - ROYAL ET L’ESPACE 360d

Desjardins est la coopérative financière la plus importante en Amérique du Nord. Pour répondre aux besoins diversifiés de ses membres et de ses clients, particuliers comme entreprises, sa gamme complète de produits et de services est offerte par son vaste réseau de points de service, ses plateformes virtuelles et ses filiales présentes à l’échelle canadienne.

En s'appuyant sur ses valeurs coopératives, la mission de la Caisse Desjardins des Versants du Mont Royal est de contribuer au mieux-être économique et social de ses membres et de sa communauté en offrant des services financiers de qualité qui répondent aux besoins des individus et des entreprises qu'elle dessert avec considération et professionnalisme.

Avec ses huit centres situés en plein cœur des campus universitaire, les espaces Desjardins 360d sont des centres de conseils financiers conçus exclusivement pour les étudiants et jeunes professionnels de 18-30 ans. Des gens qui vous ressemblent et des technologies innovantes pour vous permettre de réaliser tous vos projets.

À PROPOS DE AEHEC

En collaboration avec ses 16 comités et ses 200 bénévoles, L’AEHEC rassemble les étudiants autour de centaines d’événements dans le but d’offrir une vie étudiante inoubliable et la meilleure insertion possible dans le monde professionnel. Étant souvent le premier intermédiaire entre les étudiants et le monde des affaires, la vocation de l’AEHEC est avant tout de représenter les intérêts des 4 200 étudiants du BAA et de l’année préparatoire, tant auprès des instances internes qu’externes, ainsi que de défendre les besoins de ces derniers.

À PROPOS DE GEEKCO

Geekco se positionne à l’avant-scène des solutions technologiques qui stimulent et dynamisent l’économie locale avec son application FlipNpik et son écosystème collaboratif au sein de l’univers numérique et virtuel jumelé à la blockchain. FlipNpik augmente l’achalandage, les ventes et la visibilité des commerces tout en récompensant les utilisateurs qui encouragent l’économie locale. L’écosystème et l’application FlipNpik réunit et fait interagir les principaux acteurs de l’économie : les consommateurs, les commerçants (détaillants, restaurants, services…), nos ambassadeurs (nano-influenceur) ainsi que nos partenaires corporatifs pour stimuler l’achat et dynamiser la visibilité des commerces dans chaque ville et chaque quartier. Nos utilisateurs actifs qui créent et partagent du contenu numérique au sein de la plateforme reçoivent des « Flip Social » qu’ils utilisent pour obtenir des récompenses et/ou des offres exclusives offertes par nos partenaires stratégiques et les commerces locaux.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.

Pour plus d’information, veuillez contacter :

Corporation Geekco Technologies

Mario Beaulieu, Chef de la direction

Téléphone : (514) 402-6334