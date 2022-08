Sage prolonge son partenariat avec le Conseil des Jeux du Canada jusqu’aux Jeux d’hiver du Canada 2023 de l’Î.-P.-É.

English French

TORONTO, 23 août 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sage , chef de file en matière de technologie de comptabilité, de finances, de ressources humaines et de paie pour les petites et moyennes entreprises (PME), a annoncé aujourd’hui un partenariat prolongé avec le Conseil des Jeux du Canada, élargissant son soutien pour inclure les Jeux d’hiver du Canada 2023 de l’Î.-P.-É.. Les Jeux d’hiver du Canada 2023 de l’Î.-P.-É., qui se dérouleront à l’Île-du-Prince-Édouard du 18 février au 5 mars 2023, marqueront une décennie de fierté canadienne de Sage en défendant les ambitions des meilleurs athlètes amateurs du Canada.



Grâce à ce partenariat prolongé, Sage continuera à fournir le logiciel, la formation et l’expertise au Conseil des Jeux du Canada et aux sociétés d’accueil afin de s’assurer que leurs finances se déroulent bien, avec des rapports en temps réel pour éliminer la complexité et fournir des informations pour les Jeux.

« Sage s’engage à éliminer les obstacles afin d’aider les entreprises à réussir, » a déclaré Mark Hickman, directeur général de Sage Canada. « En tant qu’entreprise mondiale qui soutient le désir de gagner pour les petites et moyennes entreprises canadiennes, nous sommes fiers de notre partenariat continu avec le Conseil des Jeux du Canada. Nos organisations sont tout à fait en accord avec les valeurs communes du leadership, de la connexion humaine, de l’entrepreneuriat et de l’athlétisme, et sur l’importance d’être résilients, audacieux et disciplinés dans ces efforts. Pour les Jeux d’hiver du Canada 2023 de l’Î.-P.-É. et par la suite, Sage est ravie d’encourager les athlètes canadiens avec des partisans partout au pays et d’être témoin des meilleurs sports canadiens et de l’esprit d’équipe. »

« En tant qu’organisation à but non lucratif, le Conseil des Jeux du Canada a une vision audacieuse d’unir tout le Canada grâce au pouvoir du sport et d’avoir un héritage durable sur les communautés d’un océan à l’autre, » a déclaré Kelly-Ann Paul, présidente et chef de la direction du Conseil des Jeux du Canada. « Sage est un partenaire national multijeux des Jeux canadiens de confiance et apprécié. Nous sommes donc ravis d’étendre notre partenariat et de nous appuyer sur Sage Intacct pour fournir des informations financières en temps réel pour les Jeux d’hiver du Canada 2023 de l’Î.-P.-É. », a-t-elle conclu.



Lors des Jeux d’été du Canada 2022 de Niagara de cette année, qui ont eu lieu du 6 au 21 août 2022, Sage a eu l’honneur de présenter le programme de récompenses de bénévolat « L’équipe derrière l’équipe ». Une tradition de Sage depuis les Jeux d’hiver 2015, le programme « L’équipe derrière l’équipe » reconnaît les bénévoles exceptionnels des Jeux du Canada qui soutiennent les équipes sportives en supervisant bon nombre de la logistique dont les équipes ont besoin pour rivaliser au meilleur de leurs capacités.

« Sage est fier du dévouement inlassable et de l’esprit d’équipe des bénévoles, qui passent d’innombrables heures à travailler en coulisses pour s’assurer que les diverses compétitions des Jeux du Canada se déroulent sans problème, » a déclaré M. Hickman. « Alors que nous félicitons les milliers d’athlètes, d’entraîneurs et de partisans qui ont participé aux Jeux d’été du Canada 2022 de Niagara, nous avons hâte de célébrer un autre événement réussi aux Jeux d’hiver du Canada 2023 de l’Î.-P.-É. », a-t-il conclu.

