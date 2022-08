Ehitusleping Eestis (Vana-Kalamaja tänava rekonstrueerimine Tallinnas)

English Estonian

23. augustil 2022 sõlmisid AS Merko Ehitus kontserni kuuluv Tallinna Teede AS ja Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet ning kaasfinantseerijana AS Tallinna Vesi lepingu Vana-Kalamaja tänava rekonstrueerimiseks Tallinnas.

Tööd hõlmavad tänava teekatendi ja teealuste kommunikatsioonide uuendamist. Rekonstrueeritav 1,2 km pikkune lõik algab Nunne tänava Toompuiestee poolsest otsast ja lõppeb Suur-Patarei tänavaga, kulgedes valdavalt Vana-Kalamaja tänaval. Ehitusprojekt hõlmab ka uute platside rajamist Balti jaama kõrvale ning Gustav Adolfi gümnaasiumi põhikooli ette.

Lepingu maksumus on 7,8 miljonit eurot, millele lisandub käibemaks. Ehitustööde valmimise tähtaeg on 2023. aasta suvel.

Tallinna Teede AS ( ttas.ee ) on teedeehitusega tegelev ettevõte, mis teostab teedeehituse, hoolduse ja remonditöid üle terve Eesti. Ettevõttel on oma asfalditehas ja teedeehitusmaterjale katsetav akrediteeritud labor.

Lisainfo: Tallinna Teede AS juhatuse esimees Jüri Läll, tel +372 606 1901.

Urmas Somelar

Finantsüksuse juht

AS Merko Ehitus

Telefon: +372 650 1250

E-post: urmas.somelar@merko.ee