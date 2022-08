Infinitesima sichert sich strategisches Investment, um die Produktion von Metron3D hochzufahren

French German Chinese (Traditional) Indonesian Japanese Korean Malay Thai Chinese (Simplified)

Das revolutionäre 3D Messtechniksystem von Infinitesima ermöglicht Inline-3D-Prozesskontrolle für Halbleiter der nächsten Generation

ABINGDON, Vereinigtes Königreich, Aug. 23, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Infinitesima freut sich, den Abschluss der Investitionsrunde bekannt zu geben, um die Produktion des Metron 3D 300-mm-Inline-Wafer-Messtechniksystems zur Unterstützung von Kundenlieferungen ab dem vierten Quartal 2022 hochzufahren.

Das Metron3D-System ist mit der bewährten RPM-Technologie (Rapid Probe Microscope) des Unternehmens ausgestattet und gewährleistet in Kombination mit Modulen von führenden Industriezulieferern ein Höchstmaß an Leistung und Zuverlässigkeit. Das System wurde für die vollautomatische Inline-Produktionsprozesssteuerung bei hoher Durchsatzleistung entwickelt, um den steigenden Bedarf an hochauflösender 3D-Messtechnik in modernen Halbleiterprozessen zu decken.

„Wir freuen uns, dass unsere einzigartige Hochgeschwindigkeits-Sondentechnologie zusammen mit dem wachsenden Bedarf der Industrie an Inline-3D-Messtechnik zu starken Kundenbindungen geführt hat“, sagte Professor Andrew Humphris, CTO und Gründer von Infinitesima.

Die Investitionsrunde wurde von Wonik Investment Partners geleitet, einer Tochtergesellschaft des international führenden koreanischen Unternehmens Wonik, das ein breites Spektrum an Gewerben abdeckt, darunter Halbleitermaterialien und -ausrüstung.

Dong Su Kim, President von Wonik Investment Partners, kommentierte: „Wir erkennen die bedeutenden Wachstumschancen für Infinitesima mit seiner einzigartigen 3D-Messtechnik und einem erfahrenen Team, das die immer schwieriger werdenden Anforderungen an die Prozesskontrolle von Halbleitern der nächsten Generation erfüllen kann.“

Andrew Dixon, Vorsitzender von Infinitesima und Gründer von ARC InterCapital, sagte: „Wir freuen uns, Wonik Investment Partners als Co-Investor und Partner bei der Einführung des Metron3D bei führenden Halbleiterherstellern begrüßen zu dürfen.“

Über Infinitesima

Infinitesima Limited ist ein im Vereinigten Königreich ansässiger Marktführer für fortschrittliche Messtechniklösungen für die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen hat eine innovative Technologie entwickelt, die die 3-dimensionale Oberflächenerkennung der Rasterkraftmikroskopie mit der Hochgeschwindigkeitslaseraktivierung und der Genauigkeit der Interferometrie kombiniert: das Rapid Probe Microscope (RPM), das durch ein umfangreiches Patentportfolio geschützt ist.

Die RPM-Technologie des Unternehmens wurde von führenden Halbleiterausrüstern als Modul integriert und ist bei führenden Halbleiterherstellern im Einsatz.

Halbleiterhersteller benötigen für die Steuerung von Prozessen der nächsten Generation zunehmend höher auflösende 3D-Messtechniklösungen, die mit derzeitigen optischen und Elektronenstrahltechniken nicht erreicht werden können. Infinitesima hat ein Hochgeschwindigkeits-Messtechniksystem, Metron3D, mit der unternehmenseigenen patentierten RPM-Technologie eingeführt, um dem wachsenden Bedarf der Kunden an Inline-Sub-Nanometer* 3D-Prozesssteuerung gerecht zu werden.

* 1 Nanometer (nm) ist 10-9 eines Meters (ein einzelnes Siliziumatom hat einen Durchmesser von ~0,2 nm).

Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar unter: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/96b7871e-c1de-4cfd-83de-39232a38dc56

