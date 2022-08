Infinitesima obtient un investissement stratégique pour accélérer la production de Metron3D

French German Chinese (Traditional) Indonesian Japanese Korean Malay Thai Chinese (Simplified)

Le système de métrologie révolutionnaire Metron3D d'Infinitesima permet le contrôle des processus 3D en ligne pour la prochaine génération de semi-conducteurs

ABINGDON, Royaume-Uni, 23 août 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Infinitesima a le plaisir d'annoncer l'achèvement de son tour d'investissement visant à accélérer la production du système de métrologie de wafer 300 mm en ligne Metron3D dans le but d'assurer la livraison aux clients à partir du 4e trimestre 2022.

Le système Metron3D est équipé de la technologie éprouvée Rapid Probe Microscope (RPM) de la société ainsi que de modules de fournisseurs de premier plan du secteur afin de permettre des performances et une fiabilité maximales. Le système a été conçu pour un contrôle haut débit entièrement automatisé des processus de production en ligne afin de répondre au besoin croissant en métrologie 3D à haute résolution dans les processus de semi-conducteurs avancés.

« Nous sommes ravis que notre technologie unique de sonde haute vitesse, associée au besoin croissant de l'industrie en métrologie 3D en ligne, ait conduit à de solides engagements de la part des clients », a déclaré le professeur Andrew Humphris, directeur technologique et fondateur d'Infinitesima.

Le tour d'investissement a été mené par Wonik investment Partners, une filiale de la société coréenne de premier plan Wonik, qui exploite un large éventail d'entreprises, y compris des matériaux et équipements de semi-conducteurs.

Dong Su Kim, président de Wonik Investment Partners, a commenté :« Nous reconnaissons l'opportunité de croissance significative pour Infinitesima, avec sa technologie de métrologie 3D unique et son équipe expérimentée qui peuvent répondre aux exigences de plus en plus délicates en matière de contrôle des processus des semi-conducteurs de nouvelle génération. »

Andrew Dixon, président et fondateur d'ARC InterCapital, a déclaré : « Nous sommes ravis d'accueillir Wonik Investment Partners en tant que co-investisseur et partenaire alors que nous présentons Metron3D aux grands fabricants de semi-conducteurs. »

À propos d'Infinitesima

Basée au Royaume-Uni, Infinitesima Limited est un leader des solutions de métrologie avancées pour l'industrie des semi-conducteurs. La société a lancé une technologie innovante combinant la capacité de détection de surface tridimensionnelle de la microscopie à force atomique, avec l'activation laser à haute vitesse et la précision de l'interférométrie via sa technologie Rapid Probe Microscope (RPM), protégée par un vaste portefeuille de brevets.

La technologie RPM de la société a été intégrée en tant que module par des sociétés d'équipements de semi-conducteurs de premier plan et est utilisée par de grands fabricants de semi-conducteurs.

Les fabricants de semi-conducteurs ont de plus en plus besoin de solutions de métrologie 3D à plus haute résolution pour contrôler les processus de nouvelle génération qui ne peuvent pas être pris en charge par les techniques de faisceaux optiques et électrons actuelles. Infinitesima a introduit un système de métrologie haute vitesse, Metron3D, qui intègre la technologie RPM brevetée de la société, afin de répondre au besoin croissant des clients en matière de contrôle des processus 3D sous-nanométriques* en ligne.

* 1 nanomètre (nm) est équivalent à 10-9 mètre (un atome de silicone unique mesure environ 0,2 nm de diamètre).

Une photo accompagnant ce communiqué de presse est disponible à l'adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/96b7871e-c1de-4cfd-83de-39232a38dc56

