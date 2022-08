MyPet de TELUS Santé offre des soins de santé virtuels avec des vétérinaires qualifiés

English French

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 23 août 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd’hui, TELUS Santé a procédé au lancement de MyPet de TELUS Santé , une nouvelle application de services vétérinaires virtuels, afin de procurer la tranquillité d’esprit aux propriétaires de chats et de chiens de la Colombie-Britannique en leur donnant la chance de consulter virtuellement un vétérinaire agréé dans leur province. Les soins fournis par les vétérinaires de MyPet de TELUS Santé vont de la gestion nutritionnelle au contrôle des parasites, en passant par les corrections de comportements, et la prescription de certains médicaments.



Développé dans la foulée du service de soins de santé virtuels Mes Soins TELUS Santé, qui connaît une croissance effrénée et un appui inégalé de la clientèle, MyPet de TELUS Santé a été conçu avec le soutien de vétérinaires pour réduire le nombre de visites non urgentes aux cliniques d’urgence et offrir un accès à des soins aux propriétaires d’animaux en région éloignée ou dont les animaux ne supportent pas les déplacements en véhicule.

« Nous croyons que des soins de santé virtuels de qualité et axés sur les patients doivent être offerts à tous les membres de la famille, y compris à nos chiens et à nos chats adorés, a affirmé Juggy Sihota, vice-présidente, Solutions de santé grand public, TELUS Santé. Le lancement de MyPet de TELUS Santé est une étape importante de notre démarche visant à miser sur les technologies de pointe pour permettre aux gens du pays de prendre en main leur santé et celle de leurs proches, mais aussi pour aider les vétérinaires à répondre à la demande croissante pour les soins pour animaux. »

Selon une enquête réalisée en 2021 par l’Ontario Veterinary Medical Association auprès des propriétaires d’animaux de compagnie, près de 75 pour cent des rendez-vous en télésoins peuvent être traités exclusivement par des soins virtuels sans visite en clinique. Bien qu’il n’existe aucun substitut aux examens physiques, vaccins ou tests en personne, MyPet de TELUS Santé aide les propriétaires d’animaux en Colombie-Britannique avec des soins préventifs et des interventions médicales non urgentes. L’application peut être téléchargée gratuitement sur les téléphones intelligents iOS et Android. Chaque consultation avec un vétérinaire coûte normalement 95 $, mais elles sont offertes à 20 pour cent de rabais, soit 76 $, pour une durée limitée. MyPet de TELUS Santé sera offert dans d’autres provinces au cours des prochains mois.

« MyPet de TELUS Santé est un outil formidable qui permet aux propriétaires d’animaux d’éviter les longues files d’attente dans certaines cliniques vétérinaires et de réduire le stress et les frais supplémentaires associés aux soins prodigués en personne dans les situations non urgentes. Les notes de consultation de MyPet de TELUS Santé sont accessibles sur l’application, tandis que le dossier médical peut être partagé avec n’importe quel vétérinaire familial régulier afin d’assurer la continuité des soins », affirme le Dr Ko Arman, vétérinaire en chef, MyPet de TELUS Santé.

Dans le cadre de ce lancement, Trupanion, le chef de file en matière d’assurance pour chiens et chats au Canada, annule les frais d’inscription à MyPet de TELUS Santé pour les personnes de la Colombie-Britannique qui souscrivent une police d’assurance de Trupanion, qui propose aux propriétaires d’animaux le régime d’assurance maladie le plus complet avec des remboursements illimités tout au long de la vie de leurs compagnons à quatre pattes.

À propos de Trupanion

Desservant plus de 740 000 animaux partout au Canada, aux États-Unis et en Australie, Trupanion est le chef de file en matière d’assurance pour chiens et chats au Canada. Cette entreprise née au Canada en 2000 procure depuis plus de deux décennies une tranquillité d’esprit aux parents d’animaux de compagnie pour qu’ils puissent se concentrer sur la guérison de leur animal au lieu de subir un stress financier. Trupanion s’engage à fournir aux parents d’animaux la meilleure valeur possible en matière d’assurance médicale avec des remboursements illimités tout au long de la vie de leurs compagnons. Trupanion est le seul fournisseur à disposer de la technologie pour payer les vétérinaires directement en quelques secondes au moment du paiement. Établie à Seattle, dans l’État de Washington, Trupanion est enregistrée au NASDAQ sous le symbole « TRUP ». Les politiques de Trupanion sont émises au Canada par Omega General Insurance Company et distribuées par sa filiale en propriété exclusive Canada Pet Health Insurance Services, Inc., et, aux États-Unis, par sa compagnie d’assurance en propriété exclusive American Pet Insurance Company. Trupanion Australia est un partenariat formé entre Trupanion et Hollard Insurance Company. Pour en savoir plus, visitez https://trupanion.com/canada/about/quebec .

À propos de TELUS Santé

TELUS Santé est un chef de file des solutions de soins de santé numériques. Elle fournit des solutions de soins de santé virtuels, de télésoins à domicile, de dossiers médicaux et de santé électroniques, de gestion des avantages sociaux et d’officine, ainsi que des services d’intervention en cas d’urgence. En tirant parti de la puissance de la technologie pour offrir des solutions et des services connectés, TELUS Santé facilite l’accès aux soins et révolutionne la circulation de l’information dans le secteur de la santé. Ce faisant, elle améliore la collaboration, l’efficacité et la productivité au profit des médecins, des pharmaciens, des autorités sanitaires, des fournisseurs de soins de santé paramédicaux, des assureurs, des employeurs et des citoyens. Elle progresse ainsi vers l’atteinte de son objectif : transformer les soins de santé et donner aux gens d’ici les moyens de prendre leur santé en main.

Dans les cliniques de TELUS Santé, des équipes de professionnels de la santé réputés et passionnés offrent des soins de premier ordre axés sur le patient à des milliers de familles, d’employeurs et de professionnels canadiens dans plus de 15 cliniques au pays.

Pour en savoir plus, rendez-vous à telussante.com .

