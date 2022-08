Orrön Energy offentliggör preliminär acceptnivå om 91 procent i det offentliga uppköpserbjudandet till aktieägarna i Slitevind

English Swedish

Den 1 augusti 2022 lämnade Orrön Energy Holding AB, ett helägt dotterbolag till Orrön Energy AB (publ), (”Orrön Energy” eller ”Bolaget”) ett rekommenderat offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Slitevind AB (publ) (”Slitevind”) att förvärva samtliga aktier i Slitevind för 125 kronor kontant per aktie (”Erbjudandet”).



Den initiala acceptfristen för Erbjudandet löpte ut tidigare idag den 23 augusti 2022. Fullföljande av Erbjudandet är villkorat av bland annat att Erbjudandet accepteras av aktieägare i sådan utsträckning att Orrön Energy blir ägare till mer än 90 procent av aktierna i Slitevind (efter full utspädning). En preliminär sammanräkning av erhållna accepter indikerar att aktieägare med ett sammanlagt innehav om cirka 91 procent av samtliga aktier i Slitevind har accepterat Erbjudandet. Den slutgiltiga sammanräkningen pågår fortfarande och det totala antalet aktier som har lämnats in under den initiala acceptfristen för Erbjudandet förväntas offentliggöras omkring den 24 augusti 2022.

Rådgivare

Orrön Energy har anlitat SEB Corporate Finance som finansiell rådgivare, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå som legal rådgivare och Skeppsbron Skatt som skatterådgivare i samband med Erbjudandet.





Ytterligare information

För mer information, vänligen kontakta:

Robert Eriksson

Director Corporate Affairs and Investor Relations

Tel: +46 701 11 26 15

robert.eriksson@orron.com

Jenny Sandström

Communications Lead

Tel: +41 79 431 63 68

jenny.sandstrom@orron.com





Denna information är sådan som Orrön Energy är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande klockan 18.45 CEST den 23 augusti 2022.

Orrön Energy är ett oberoende publikt bolag (Nasdaq Stockholm: “ORRON”) inom förnybar energi och del av Lundin Group of Companies. Orrön Energy har en portfölj av högkvalitativa och kassaflödesgenererande tillgångar i Norden och är skuldfritt med kapacitet att finansiera ytterligare tillväxt. Med en större aktieägare, ledning och styrelse som har bevisad förmåga att skapa organisk tillväxt, är Orrön Energy i en unik position att skapa aktieägarvärde genom energiomställningen.





