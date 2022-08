Tilray Medical erhält Bestätigung von der Natural Health Science Foundation in Australien und Neuseeland

French German

SYDNEY, Australien, Aug. 23, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tilray Brands Inc. („Tilray“ oder das „Unternehmen“) (Nasdaq: TLRY; TSX: TLRY), ein weltweit führendes Unternehmen für Cannabis-Lifestyle- und -Konsumgüter, das die weltweite Gemeinschaft dazu inspiriert und befähigt, ein erfülltes Leben zu leben, gab heute bekannt, dass sein medizinischer Cannabis-Geschäftsbereich, Tilray Medical, die Genehmigung der Natural Health Science Foundation („NHSF“) erhalten hat, sein Vorzeigeprodukt, Tilray Purified Oral Solution („OS“) CBD100, in klinischen Studien in Australien und Neuseeland zu verwenden.



Denise Faltischek, Chief Strategy Officer und Head of International, Tilray Brands, sagte: „Die Genehmigung der NHSF für Qualitäts- und Äquivalenztests belegt nachweislich die hohen Standards, die Tilray Medical auf allen internationalen Cannabismärkten aufrechterhält. Während Tilray weiter wächst, sind wir sehr stolz auf die Anerkennung als vertrauenswürdiger Cannabispartner und auf die Qualitätsstandards, die wir Patienten weltweit bieten.“

George Polimenakos, General Manager von Tilray Medical ANZ (Australien und Neuseeland), kommentierte: „Wir freuen uns sehr über dieses Ergebnis und sind stolz darauf, Patienten in Australien und Neuseeland EU-GMP-zertifizierte Produkte anbieten zu können. Die Validierung unserer Produktqualität durch die NHSF zeigt das Engagement von Tilray, seinen Patienten Cannabisprodukte von höchster Qualität zugänglich zu machen.“

Die NHSF ist eine unabhängige, gemeinnützige Organisation, die Patienten, Verbrauchern und medizinischen Fachkräften dabei hilft, fundierte naturmedizinische Entscheidungen zu treffen, die auf soliden wissenschaftlichen Erkenntnissen beruhen. Die NHSF vertritt die Ansicht, dass Naturheilmittel wertvoll für die moderne wissenschaftliche medizinische Praxis sind, wenn ihre Qualität, Sicherheit und Wirksamkeit transparent und evidenzbasiert beurteilt werden.

Nigel Pollard, Chairman der Natural Health Science Foundation, sagte: „Tilray Purified OS CBD100 wurde von unabhängigen Experten sorgfältig geprüft und hat die Qualitäts- und Äquivalenzstandards der Natural Health Science Foundation erfüllt. Das bedeutet, dass das Produkt über eine grundlegende Reproduzierbarkeit verfügt und aus wissenschaftlicher Sicht als zulässige medizinische Intervention für die Anwendung am Patienten und für die Prüfung in einer klinischen Studie dient.“

Zusätzlich zu der vom NHSF-Standard für die wissenschaftliche Reproduzierbarkeit klinischer Studien erhaltenen Genehmigung hat das neuseeländische Gesundheitsministerium bestätigt, dass Tilray Purified OS CBD100 seine Qualitätsstandards erfüllt, die dazu dienen, die Konsistenz der Produkte zu gewährleisten, die Ärzte ihren Patienten verschreiben.

Tilray Medical ist einer der führenden Anbieter von medizinischem Cannabis in Australien und Neuseeland für kommerzielle Zwecke, für „compassionate use“ und zu Forschungszwecken. Patienten in Australien und Neuseeland können bei ihrem Arzt um Zugang zu medizinischen Cannabisprodukten ersuchen.

Über Tilray Medical

Tilray Medical hat es sich zur Aufgabe gemacht, Leben zu verändern und die Würde von bedürftigen Patienten durch einen sicheren und zuverlässigen Zugang zu einem globalen Portfolio medizinischer Cannabismarken zu fördern, darunter Tilray, Aphria, Broken Coast und Symbios. Tilray kann stetiges Wachstum verzeichnen, von einem der ersten Unternehmen, das als lizenzierter Produzent von medizinischem Cannabis in Kanada zugelassen wurde, bis zum Bau der ersten GMP-zertifizierten Cannabisproduktionsanlagen in Europa, zunächst in Portugal und später in Deutschland. Heute ist Tilray Medical einer der größten Lieferanten medizinischer Cannabismarken für Patienten, Ärzte, Krankenhäuser, Apotheken, Forscher und Regierungen in 20 Ländern und auf fünf Kontinenten.

Weitere Informationen über Tilray Medical in Australien und Neuseeland finden Sie unter: https://www.tilray.com.au/

Weitere Informationen über die medizinischen Cannabis-Workshops von Tilray in Australien finden Sie unter: https://tilray.medihuanna.com/

Über Tilray Brands

Tilray Brands, Inc. (Nasdaq: TLRY; TSX: TLRY), ist ein weltweit führendes Unternehmen für Cannabis-Lifestyle- und -Konsumgüter mit Niederlassungen in Kanada, den Vereinigten Staaten, Europa, Australien und Lateinamerika, das das Leben der Menschen zum Besseren verändert. Tilray Brands erfüllt diese Mission, indem das Unternehmen die weltweite Gemeinschaft dazu inspiriert und befähigt, ihr bestes Leben zu leben und Zugang zu Produkten bietet, die die Bedürfnisse von Geist, Körper und Seele erfüllen und Wohlbefinden hervorrufen. Patienten und Verbraucher vertrauen darauf, dass Tilray Brands durch hochwertige, differenzierte Marken und innovative Produkte ein kultiviertes Erlebnis sowie Gesundheit und Wohlbefinden bietet. Als Pionier in der Cannabisforschung, im Anbau und im Vertrieb unterstützt Tilray mit seiner beispiellosen Produktionsplattform mehr als 20 Marken in über 20 Ländern, darunter ein umfassendes Cannabisangebot, hanfbasierte Lebensmittel und handwerklich hergestellte Getränke.

Weitere Informationen darüber, wie wir eine Welt des Wohlbefindens öffnen, finden Sie auf www.tilray.com und folgen Sie @tilray auf allen sozialen Plattformen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Mitteilung, bei denen es sich nicht um historische Fakten handelt, stellen gemäß den kanadischen Wertpapiergesetzen und im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung sowie Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in seiner geänderten Fassung zukunftsgerichtete Informationen oder zukunftsgerichtete Aussagen dar (zusammen „zukunftsgerichtete Aussagen“), die von den „Safe Harbor“-Bestimmungen in diesen Abschnitten und anderen geltenden Gesetze abgedeckt sind. Zukunftsgerichtete Aussagen können an Wörtern wie „prognostizieren“, „Zukunft“, „sollte“, „könnte“, „ermöglichen“, „potenziell“, „erwägen“, „glauben“, „vorhersehen“, „schätzen“, „planen“, „erwarten“, „beabsichtigen“, „können“, „projizieren“, „werden“, „würden“ oder der Verneinung dieser Begriffe sowie an ähnlichen Ausdrücken erkannt werden, auch wenn nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen diese Begriffe enthalten. Bestimmte wesentliche Faktoren, Schätzungen, Ziele, Prognosen oder Annahmen wurden verwendet, um die in den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Mitteilung enthaltenen Schlussfolgerungen zu ziehen. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen gehören Aussagen über unsere Absichten, Überzeugungen, Prognosen, Aussichten, Analysen oder aktuellen Erwartungen, die sich unter anderem auf folgende Punkte beziehen: Erwartungen in Bezug auf die Leistung und die Größe des Unternehmens, einschließlich Tilray Medical, und die Fähigkeit des Unternehmens, sein Angebot für Patienten weltweit zu erweitern, einschließlich über Tilray Medical. Viele Faktoren könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Andere Risiken und Ungewissheiten, die dem Unternehmen derzeit nicht bekannt sind oder die das Unternehmen als unwesentlich erachtet, könnten ebenfalls dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von denen abweichen, die in den hier enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht wurden. Eine ausführlichere Erörterung dieser Risiken und anderer Faktoren finden Sie im zuletzt eingereichten Jahresinformationsformular von Tilray und im Jahresbericht auf Formular 10-K (und anderen bei der SEC eingereichten periodischen Berichten) von Tilray, die bei der SEC eingereicht wurden und auf EDGAR verfügbar sind. Die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf das Datum dieser Mitteilung und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren, um neue Informationen, nachfolgende Ereignisse oder anderes widerzuspiegeln, sofern dies nicht den geltenden Wertpapiergesetzen unterliegt.

