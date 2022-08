Lerøy Seafood Group ASA: Resultat andre kvartal 2022

English Norwegian

HØYE PRISER GIR DEN HØYESTE KVARTALSOMSETNING NOEN GANG

Driftsresultatet eksklusive forlikskostnader og før verdijustering er i andre kvartal 2022 på MNOK 923, som er en økning på 58% sammenlignet med samme periode i fjor. Sterk etterspørsel etter sjømat, herunder vesentlig bedre prisoppnåelse for konsernets hovedprodukter er den viktigste årsaken til forbedret inntjening sammenlignet mot tilsvarende periode i fjor.

Havbrukssegmentet leverte økt resultat i kvartalet. Lakseprisen var høy også i andre kvartal, basert på fortsatt høy etterspørsel og lavt tilbud. Slaktet volum var noe lavere enn samme periode i fjor, men vil øke i andre halvår i år. Inflasjonspress i økonomien samt lavt slaktet volum påvirker kostnadsutviklingen.

Slaktet volum av laks og ørret estimeres til 203.000 GWT for inneværende år (inkludert Lerøy sin andel i Scottish Seafarms).

I andre halvår 2022 vil slaktet volum av laks og ørret øke. Som vanlig har vi en sesongmessig nedgang i prisene i andre halvår, men det underliggende markedet er stramt, og vi forventer fortsatt god inntjening i havbruk, forteller Beltestad.

Ekstrem prisutvikling på sjømat og kostnadsinflasjon i så å si alle innsatsfaktorer preger resultatene i segmentet VAP, salg og distribusjon. Konsernet leverer en stor andel av sine produkter på kontrakter til strategiske kunder i sluttmarkedene, og det tar tid å fullt ut få reflektert høyere priser og kostnadsinflasjon på innsatsfaktorer, slik som transportkost, ut i markedene.

Lerøy har utviklet langsiktige relasjoner med en rekke strategiske kunder. Dette sikrer stabilitet og er en forutsetning for å bygge verdens mest effektive og bærekraftige verdikjede for sjømat. Det tar imidlertid tid før siste tids kostnadsinflasjon er fult ut reflektert i verdikjeden. Dette påvirker inntjeningen i VAP, salg og distribusjon negativt, men det langsiktige bildet er ikke endret. Vi forventer gradvis forbedring gjennom andre halvår, forteller Beltestad.

I segmentet Villfangst økte resultatet betydelig sammenlignet med samme kvartalet i 2021, drevet av høye priser og økte fangstvolumer. Kostnadsutviklingen preges av økte bunkerskostnader.

Sjømat er en bærekraftig, næringsrik og velsmakende proteinkilde med attraktive markedsutsikter også på lang sikt drevet av stadig økende etterspørsel. Verdensøkonomien preges riktignok av usikre utsikter, men historien har vist at sjømatmarkedene står seg godt, også i dårlige tider.

Arbeidet med å videreutvikle verdikjeden og ytterligere styrke vår posisjon hos strategiske kunder fortsetter. Vi har dyktige og motiverte ansatte som jobber mot dette målet hver dag, fortsetter Beltestad.

Lerøy arrangerer kapitalmarkedsdag for første gang, 22.-23. september i år. Vi ser frem til å gi investorer, analytikere og andre interessenter et dypdykk i vår strategi og havbruk, samt vise deler av vår flotte verdikjede i praksis, avslutter Beltestad.

For henvendelser, vennligst kontakt konsernleder Henning Beltestad eller konserndirektør økonomi og finans Sjur S. Malm.

