Bavarian Nordic offentliggør regnskab for første halvår 2022

KØBENHAVN, Danmark, 24. august 2022 – Bavarian Nordic A/S (OMX: BAVA) offentliggjorde i dag regnskab samt rapporterede på begivenheder for første halvår 2022. Desuden offentliggør selskabet finanskalender for 2023.

Administrerende direktør i Bavarian Nordic, Paul Chaplin udtaler: “I år havde vi planlagt betydelige investeringer i Bavarian Nordics fremtidige vækst med opstarten af globale fase 3-forsøg med to sen-faseprogrammer, der har potentialet til at imødekomme store udækkede medicinske behov. Alt imens disse programmer fortsætter efter planen, har vi måttet mobilisere hele vores organisation for at tilsikre, at vores indsats koncentreres bedst muligt for at fremstille og levere vacciner til at hjælpe regeringer over hele verden med at bekæmpe et hidtil uset udbrud af abekopper. Omfanget af dette udbrud var uventet, men vores langvarige offentlig-private partnerskab med den amerikanske regering har sikret, at der findes en sikker og effektiv vaccine mod abekopper, hvilket gør det muligt for myndighederne at reagere hurtigt på denne sundhedskrise. Vi gør alt, hvad vi kan for at imødekomme den umiddelbare efterspørgsel efter vores abekoppevaccine og arbejder ihærdigt videre på at udvide vores produktionskapacitet via yderligere opskalering og partnerskaber.

På trods af vores store udviklingsinvesteringer betyder den stærke salgsindsats i alle dele af vores forretning i de første seks måneder sammen med vores forventninger for resten af ​​året, at vi nu nærmer os et nulresultat for 2022, og vi ser samtidig en robust forretning for abekoppevaccinen tegne sig efter 2022.”

Finansielle hovedpunkter

Den samlede omsætning i første halvår var DKK 857 mio. bestående af DKK 764 mio. fra det kombinerede salg af produkter, DKK 83 mio. fra milepælsbetalinger fra partnere og DKK 10 mio. fra kontraktarbejde.

Omsætningen i andet kvartal udgjorde DKK 537 mio. bestående af DKK 234 mio. fra salg af Rabipur ® /RabAvert ® , DKK 144 mio. fra salg af Encepur ® , DKK 117 mio. fra salg af JYNNEOS ® /IMVANEX ® /IMVAMUNE ® , DKK 38 mio. fra salg af tredjepartsprodukter og DKK 4 mio. fra kontraktarbejde. Hovedparten af 2022-omsætningen fra salget af JYNNEOS/IMVANEX/IMVAMUNE i andet kvartal vil blive indtægtsført i andet halvår 2022, i takt med de planlagte leverancer.

/RabAvert , DKK 144 mio. fra salg af Encepur , DKK 117 mio. fra salg af JYNNEOS /IMVANEX /IMVAMUNE , DKK 38 mio. fra salg af tredjepartsprodukter og DKK 4 mio. fra kontraktarbejde. Hovedparten af 2022-omsætningen fra salget af JYNNEOS/IMVANEX/IMVAMUNE i andet kvartal vil blive indtægtsført i andet halvår 2022, i takt med de planlagte leverancer. Resultat af primær drift før afskrivninger og nedskrivninger (EBITDA) var et underskud på DKK 212 mio. i første halvår.

Stærk finansiel position på DKK 2.753 mio. ved udgangen af halvåret

De finansielle forventninger til helåret er blevet opjusteret seks gange siden marts 2022, som følge af indgåelsen af adskillige leveringskontrakter siden begyndelsen af abekoppeudbruddet i maj. De senest udmeldte forventninger for helåret, udstedt den 18. juli, fastholdes med en omsætning i intervallet fra DKK 2.700 til 2.900 mio., et driftsunderskud før afskrivninger og nedskrivninger (EBITDA) i intervallet fra DKK -300 til -100 mio. og likvider ved årets udgang på mere end DKK 1.700 mio.

DKK mio. Q2 2022 Q2 2021 H1 2022 H1 2021 2022 forventet Omsætning 537 370 857 905 2.700 – 2.900 Resultat af primær drift før afskrivninger og nedskrivninger (EBITDA) (118) (9) (212) (8) (300) – (100) Likvider 2.753* 2.207* 2.753* 2.207* > 1.700

** Fratrukket belånte obligationer

Øvrige hovedpunkter

Kopper/abekopper

I maj udnyttede den amerikanske regering en option på produktion af frysetørret JYNNEOS. Optionen, der har en værdi af USD 119 mio. repræsenterer den første af en række optioner ud af en samlet kontrakt på USD 299 mio., der blev indgået i 2017, og som har til formål at konvertere eksisterende råvaccine, der er produceret og faktureret under tidligere kontrakter, til frysetørrede doser.

I maj indgik Bavarian Nordic flere leveringskontrakter med regeringer i hele verden i forbindelse med det globale udbrud af abekopper.

I juni indgik Bavarian Nordic en flerårig kontrakt med den canadiske regering til en værdi af USD 56 mio. på levering af koppevacciner fra 2023 og frem. Bavarian Nordic har arbejdet med de canadiske myndigheder siden 2008 omkring at sikre tilgængeligheden af vaccinen.

I juni bestilte den amerikanske regering 500.000 doser abekoppevaccine til levering i 2022. Vaccinerne vil blive påfyldt ved brug af den råvaccine, der allerede er produceret og faktureret under tidligere kontrakter.

I juni indgik Bavarian Nordic en kontrakt med European Health Emergency Preparedness and Response Authority (HERA) på levering af abekoppevacciner til EUs medlemsstater i 2022.

Respiratorisk syncytialvirus (RSV)

I april påbegyndte Bavarian Nordic et globalt fase 3 klinisk forsøg med MVA-BN RSV mod RSV i ældre. Forsøget er planlagt til at rekruttere ca. 20.000 voksne I alderen 60 år og vil foregå henover RSV-sæsonen 2022/2023. Toplinjeresultater forventes i midten af 2023.

I juni tildelte Det Europæiske Lægemiddelagentur prioritetsstatus (PRIME) til MVA-BN RSV, til aktiv immunisering til beskyttelse mod sygdom i de nedre luftveje forårsaget af respiratorisk syncytialvirus (RS-virus, eller RSV) i personer i alderen 60 år og opefter. MVA-BN RSV er tidligere blevet tildelt Breakthrough Therapy Designation af det amerikanske lægemiddelagentur, FDA.

ABNCoV2 (COVID-19)

I maj rapporterede Bavarian Nordic yderligere fase 2-resultater for COVID-19 boostervaccinekandidaten ABNCoV2, der viste, at vaccination med ABNCoV2 fremkaldte en signifikant forøgelse af neutraliserende antistoffer mod omikron-varianten i hovedparten af personerne (87%), der tidligere var vaccineret med mRNA- eller adenovirusbaseret vaccine. De neutraliserende antistoffer nåede niveauer, som er blevet rapporteret som værende knyttet til en høj grad af beskyttelse (>90%) i lighed med hvad der tidligere er rapporteret for ABNCoV2 for andre varianter af bekymring.

I juni annoncerede Bavarian Nordic et opdateret design for fase 3-forsøget med ABNCoV2, som vil være et non-inferiority forsøg, der sammenligner ABNCoV2 med Comirnaty®. Forsøget vil starte rekruttering i august 2022.

Begivenheder efter rapporteringsperioden

I juli bestilte den amerikanske regering yderligere 5 mio. doser abekoppevaccine til levering i 2022 og 2023. Vaccinerne vil blive påfyldt ved brug af den råvaccine, der er produceret under tidligere kontrakter med den amerikanske regering. En amerikansk kontraktproducent vil bistå med påfyldningen.

I juli godkendte Europa-Kommisionen en udvidelse af markedsføringstilladelsen for selskabets koppevaccine, IMVANEX, til også at omfatte beskyttelse mod abekopper. Godkendelsen skete på baggrund af en positiv anbefaling fra Udvalget for Humanmedicinske Lægemidler (CHMP)

I juli modtog Bavarian Nordic godkendelser fra de amerikanske og europæiske tilsynsmyndigheder af processen til færdigvareproduktion af koppe- og abekoppevaccine, der er blevet overført til selskabets fyldefabrik i Danmark. Den amerikanske godkendelse skete efter en succesfuld FDA-inspektion i juli og EU-godkendelsen blev tildelt efter behandling af en ansøgning, der blev indsendt til CHMP i juni 2022, i tillæg til den inspektion og tilhørende godkendelse, som tidligere er givet af de danske myndigheder ved Lægemiddelstyrelsen.

I juli og august modtog Bavarian Nordic yderligere ordrer på abekoppevaccinen fra en række lande, herunder væsentlige ordrer for 2023.

Webcast og telefonkonference

Selskabets ledelse afholder en telefonkonference i dag kl. 14.00 dansk tid for at præsentere halvårsregnskabet og besvare eventuelle spørgsmål. Det er muligt at høre en live eller arkiveret webcast af telefonkonferencen via https://bit.ly/3pBUllR . For at stille spørgsmål, skal der foretages registrering forud for eventet via https://bit.ly/3dS5ZGU .

Kontakt

Rolf Sass Sørensen, Vice President Investor Relations, Tlf. +45 61 77 47 43

Selskabsmeddelelse nr. 32 / 2022

