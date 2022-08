Aptean va s’élargir ses offres mondiales de logiciels pour l’habillement et la vente au détail

English German French Italian

ALPHARETTA, Ga. and ATLANTA, 24 août 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd’hui, Aptean, un fournisseur mondial de solutions logicielles d’entreprise critiques, et Aptos, l’un des principaux fournisseurs de solutions technologiques de vente au détail, ont annoncé avoir conclu un accord définitif par lequel Aptean acquerra la division de planification et de gestion du cycle de vie des produits d’Aptos. L’achat prévu élargira les offres logicielles basées sur le cloud d’Aptean pour les secteurs de l’habillement, du luxe, de la mode et de la vente au détail spécialisée, et élargira son empreinte dans la mode et l’habillement. À la suite de la transaction, Aptos continuera de se concentrer sur sa suite de solutions de commerce unifié pour l’espace de vente au détail, y compris son point de vente, la gestion des commandes, le marchandisage et d’autres applications spécifiques à la vente au détail.



Avec des opérations principalement basées à Milan, le logiciel de la division de planification d’Aptos est spécialement conçu pour répondre aux besoins de planification et de conception des marchandises des marques de vente au détail. Des centaines de clients établis, y compris des entreprises de mode bien connues dans le monde entier, font confiance aux solutions de planification d’Aptos pour anticiper la demande, optimiser la production et prendre des décisions plus éclairées.

Grâce à cette transaction, Aptean acquerra l’ensemble des opérations et le portefeuille de produits de la division de planification d’Aptos, qui comprend des solutions de planification financière des marchandises (MFP), de gestion du cycle de vie des produits (PLM), de planification de l’assortiment (AP) et d’allocation, de prévision et de réapprovisionnement (AFR). L’ajout de ces produits complétera les offres de planification des ressources d’entreprise (ERP) et de contrôle d’atelier (SFC) d’Aptean pour l’industrie du vêtement avec des outils qui prennent en charge l’ensemble du cycle de vie des marchandises de vêtements, du concept à l’étagère, offrant une visibilité et des informations en temps réel sur la planification financière, la conception, les achats, la distribution et la livraison.

Une fois finalisée, l’acquisition de la plateforme de planification d’Aptos s’appuiera sur l’engagement d’Aptean à servir l’industrie de la mode et de l’habillement , a déclaré TVN Reddy, CEO d’Aptean. “Comme Aptean, Aptos s’est concentré sur l’amener les clients vers le cloud, en les aidant à augmenter l’évolutivité tout en offrant une meilleure expérience au consommateur final. Nous sommes ravis de tirer parti du succès d’Aptos et d’accélérer la capacité des entreprises de vêtements et de vente au détail du monde entier à exploiter les avantages de la transformation numérique. “Pete Sinisgalli, CEO d’Aptos, a déclaré : “La vente imminente de ces solutions à Aptean s’aligne sur nos domaines d’orientation stratégique annoncés précédemment. Aptean partage notre passion pour l’innovation et notre engagement envers un service à la clientèle solide. Avec l’ajout des solutions de planification et de PLM d’Aptos aux offres logicielles actuelles d’Aptean, les producteurs de vente au détail et de vêtements auront accès à une plus grande gamme de solutions éprouvées et fonctionnellement riches adaptées à leurs industries”

La transaction devrait être conclue au cours du quatrième trimestre de 2022.

À propos d’Aptos

À une époque de choix pratiquement illimité, un avantage concurrentiel durable ne vient qu’aux détaillants qui comprennent vraiment leurs clients, ce qu’ils veulent et pourquoi ils achètent. Nous nous engageons à une compréhension approfondie de chacun de nos clients et à répondre à leurs besoins avec les solutions omnicanales les plus complètes du secteur de la vente au détail. Plus de 1 000 marques de vente au détail font confiance à nos solutions pour offrir à chaque acheteur une expérience personnalisée, autonome et transparente, peu importe quand, où et comment ils achètent. Pour en savoir plus, consultez www.aptos.com ou suivez Aptos sur LinkedIn.

Aptos et le logo Aptos sont des marques commerciales d’Aptos. Toutes les autres marques citées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

À propos d’Aptean

Aptean est l’un des principaux fournisseurs mondiaux de logiciels spécifiques à l’industrie qui aident les fabricants et les distributeurs à gérer et à développer efficacement leurs activités. Avec des options de déploiement dans le cloud et sur site, les produits, services et l’expertise inégalée d’Aptean aident les entreprises de toutes tailles à être prêtes pour la suite, maintenant®. Aptean a son siège social à Alpharetta, en Géorgie, et possède des bureaux en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique. Pour en savoir plus sur Aptean et les marchés que nous desservons, visitez www.aptean.com.

Aptean et Ready for What’s Next, Now sont des marques commerciales of Aptean, Inc. Toutes les autres marques citées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

For Media Inquiries Please Contact

Nicole O’Rourke

Chief Marketing & Strategy Officer

Aptean, Inc.

Nicole.ORourke@aptean.com

+1 770 715 0362

Kristen Miller

Senior Director Global Corporate Communications

Aptos, LLC

KMiller@aptos.com

+1 678 695 6566