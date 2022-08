Investeringsforeningen Nykredit Invest - offentliggørelse af halvårsrapport 2022

Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nykredit Invest har i dag behandlet og godkendt halvårsrapport for foreningen for 2022.

Første halvår af 2022 blev præget af usædvanlige forhold, der gjorde, at næsten alle aktivklasser på de finansielle markeder faldt i kurs. Der var ikke mange steder at søge ly, idet såvel aktier som obligationer og bankindeståender gav negative afkast. Afkastudviklingen i foreningens afdelinger blev derfor noget anderledes end forventet i 1. halvår.

Primo 2022 forventede foreningens ledelse for hele året et begrænset afkast i foreningens afdelinger, hvor negative afkast dog ikke kunne udelukkes. Afkastudviklingen i såvel aktie- som obligationsafdelingerne blev imidlertid mere negativ i 1. halvår end ledelsen havde forventet som følge af de kraftige kursfald på de finansielle markeder.

Halvårsrapporten vedhæftes denne meddelelse.

