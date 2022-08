2022 nr. 11 - Delårsrapport 1. halvår 2022

Tocifret vækst og stigende indtjening i 1. halvår



Aalborg, den 24. august 2022

Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for 1. halvår 2022 med følgende hovedpunkter:

Hovedpunkter i 1. halvår

Omsætningen vokser 11% organisk til 1.876 mio. kr. Væksten drives af god aktivitet på alle markeder samt justeringer af salgspriserne.

Det rapporterede driftsresultat (EBITDA) er 144 mio. kr. mod 74 mio. kr. i 1. halvår 2021. Fremgangen skyldes stigende salg til højere priser, bedre marginer og øget effektivitet.

EBITDA før engangseffekter stiger 63% til 135 mio. kr., og overskudsgraden vokser fra 4,9% til 7,2%.

Engangseffekter udgør netto -9 mio. kr. og er sammensat af avance ved salg af hovedsædet fratrukket omkostninger til organisationsændringer i 1. kvartal og dele af udgifterne til den strategiske proces.

Resultatet af fortsættende aktiviteter er 59 mio. kr. efter skat mod 6 mio. kr. i 1. halvår 2021. Stigningen skyldes bedre driftsindtjening og avancen fra salg af hovedsædet.

De frie pengestrømme er 94 mio. kr. mod 7 mio. kr. i 1. halvår 2021 som følge af salg af aktiver. Pengestrømmene fra driften er påvirket af, at Sanistål har valgt at opretholde et ekstraordinært højt lagerniveau for at sikre varetilgængelighed for kunderne.

Andre forhold

Ahlsells har forlænget sit købstilbud til mindretalsaktionærerne, så det udløber 6. september 2022.

Vi er i proces med at sælge vores mindre datterselskab i Polen for at fokusere 100% på kerneforretningen i Danmark, Letland og Litauen, hvor Sanistål har kritisk masse.

Forventninger til 2022

Den stigende indtjening i 1. halvår medfører under uforandrede markedsvilkår, at driftsresultatet kunne realiseres i den øvre del af udmeldingsintervallet. De betydelige markedsmæssige usikkerheder som følge af bl.a. stigende inflation, prispres, afmatning i byggeriet, faldende forbrugertillid og risici for vareknaphed betyder, at forventningerne til driftsresultatet for 2022 fastholdes i det nuværende interval.

Omsætningen ventes at blive i niveauet 3,6 mia. kr. efter en organisk vækst på ca. 6%, justeret for frasalget af Serman & Tipsmark og det planlagte frasalg i Polen.

Driftsresultatet (EBITDA) før engangseffekter fastholdes i intervallet 225-255 mio. kr.

Langt de fleste omkostninger til den strategiske proces og købstilbuddet fra Ahlsell afholdes som engangseffekter i 2. halvår (jfr. selskabsmeddelelse nr. 8/2022).





”Vi har i 1. halvår set en bredt funderet vækst på tværs af markeder og kundekategorier. Der har været pres på forsyningskæderne, men vi har sikret kunderne en tilfredsstillende leveringssikkerhed, fordi vi har valgt at have ekstra mange varer på lager. Vi har set stigende interesse for vores value-add løsninger til industrien, hvilket fortsat er en stor prioritet for os. Med salgene af hovedsædet, Serman & Tipsmark og snart også Polen er vi ved at være i mål med fokuseringen af Sanistål, og derfor kan vi investere mere i at udvikle kerneforretningen, bl.a. med en væsentlig udbygning af det automatiserede centrallager i Billund,” siger adm. direktør Claudio K. Christensen.

Kontakt:

Adm. direktør Claudio K. Christensen, tlf. +45 9630 6000 , mobil +45 5153 8333, ckc@sanistaal.dk





