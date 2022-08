Selskabsmeddelelse nr. 7 / 2022

24. august 2022

Halvårsrapport 2022

__________________________

NewCap fik ikke medhold i at option på førtidig opgørelse og indfrielse af earn out aftale kan udnyttes, hvorefter aftale fortsætter uændret

__________________________

Den væsentligste begivenhed i 1. halvår 2022 er, som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 5 – 2022, at NewCap ikke fik medhold i adgang om retten til en førtidig opgørelse af earn out aftalen vedrørende kapitalforvaltningsaktiviteter. Dette indebærer, at den eksisterende earn out aftale fortsætter uændret.

NewCap planlægger at gennemføre udbetaling af ekstraordinært udbytte på DKK 0,20 pr. aktie i alt DKK 25,2 mio., dvs. over det tidligere udmeldte DKK 20 – 25 mio. Udbetalingen påtænkes gennemført i første del af september 2022.

__________________________

Finansielle highlights for 1. halvår 2022

Resultat efter skat DKK -1,4 mio. (1. halvår 2021 - DKK -6,6 mio.)

Egenkapitalen er opgjort til DKK 67,1 mio. (DKK 68,5 mio. pr. 31. december 2021) før ekstraordinært udbytte

__________________________

Forventninger til fremtiden

Der forventes som tidligere udmeldt et resultat før finansielle poster for hele 2022 i niveauet DKK -2,5 - -3,5 mio. ekskl. udgiftsførelse af omkostninger vedrørende den førte voldgiftssag, samt eksklusiv dagsværdi- regulering af earn out aftaler fra salg af virksomhed.

__________________________

For yderligere information kontakt venligst

Peter Steen Christensen på +45 23705885 eller info@newcap.dk

Vedhæftede filer